В Корсакове стартовал конкурс «Благотворитель года»

В Корсаковском районе объявлен ежегодный конкурс «Благотворитель года», сообщается на сайте администрации муниципального образования.

Организаторы приглашают к участию юрлиц любой организационно-правовой формы, граждан РФ и индивидуальных предпринимателей, а также общественные некоммерческие организации. В рамках конкурса рассматривается деятельность меценатов с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Ежегодный конкурс проводится в целях развития благотворительной деятельности в округе. Жюри определит победителей в номинациях «Забота» (для индивидуальных предпринимателей, оказывающих благотворительную деятельность), «Милосердие» (для общественных некоммерческих организаций, оказывающих адресную социальную помощь пожилым гражданам, многодетным семьям, инвалидам, а также лицам, попавшим в затруднительную жизненную ситуацию) и «Признание» (для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, оказывающих благотворительную деятельность).

Для участия в конкурсе необходимо предоставить письмо-заявку на имя председателя комиссии, сведения о конкурсанте (наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя или частного лица – благотворителя), а также описание благотворительной деятельности за год и подтверждающие ее документы. От участников требуется также согласие на публикацию сведений о благотворительной деятельности.

Документы принимаются в департаменте социального развития администрации Корсаковского городского округа по адресу: Корсаков, ул. Советская, 41 с пометкой «В конкурсную комиссию по подготовке и проведению конкурса «Благотворитель года» до 19 января 2017 года.

Справки по телефону (42-435) 4-05-17.