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14 января 11:06 / Общество / Единая Россия / пенсионеры  

Единороссы предостерегают пенсионеров от мошенничеств при выплате 5 тыс. рублей

В «Единой России» призывают пенсионеров быть бдительными и не поддаваться на мошеннические схемы при единовременной выплате 5 тыс. рублей.

В январе Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты пенсионерам. В течение месяца деньги должны получить 43 млн российских граждан. Но, к сожалению, нашлись те, кто использует доверчивость пожилых людей в своих корыстных целях. Так, в ряде городов России уже действуют мошеннические схемы, при которых, в частности, неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают.

- К сожалению, всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и незащищенных. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень нуждаются в вашем внимании и защите, - прокомментировал ситуацию заместитель председателя Госдумы (фракция «Единая Россия») Петр Толстой.

Он также напомнил, что для получения единовременной выплаты не требуется заявление, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных. По словам парламентария, выплата осуществляется автоматически. Все попытки заполучить личную информацию пенсионера представляют мошенничество.

- Тем, кто мечтает обогатиться таким образом, хочу напомнить: Уголовный кодекс еще никто не отменял. Вас найдут, и вы понесете заслуженное наказание! И не забывайте, что у вас тоже есть родители, и такие же мошенники рано или поздно могут прийти к ним, - заключил Толстой.

Напомним, с инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в августе выступил председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение правительства получило положительную оценку президента и было поддержано фракцией «Единая Россия» в Госдуме. На единовременную выплату пенсионерам в бюджете Пенсионного фонда заложено 221,7 млрд рублей.

Теги  Единая Россия Пенсионеры Пенсионный фонд Выплаты

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