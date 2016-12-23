Пятнистые олени помогут развивать агротуризм на Сахалине

Пятнистых оленей впервые завезли на Сахалин. 14 января в Анивский район близ села Мицулёвка прибыли 102 «бэмби» - 15 самцов и 87 самок.

Животных доставили из Уссурийского района Приморского края. Их разведением будет заниматься сахалинская компания «Росагро» при поддержке областного министерства сельского хозяйства.

- Пятнистые олени - очень красивая и благородная порода. Они неприхотливы, хорошо адаптируются на новом месте. Данный вид будет использоваться для развития сахалинского агротуризма. Путешественники смогут приезжать сюда и смотреть, какие у нас есть животные. От оленей планируем также получать мясо и панты в лечебных целях, - отметил министр сельского хозяйства Михаил Кузьменко. – Это новое направление для Сахалина. Так, с сегодняшнего дня мы даём старт развитию полувольного содержания оленей.

По мнению Кузьменко, на Сахалине обязательно найдутся гурманы – любители оленины. Сейчас продукт поступает на островной рынок из Алтайского края - в переработанном либо чистом виде, а вскоре появится островной поставщик.

Оленина отличается целебными свойствами, низкокалорийна, практически не содержит холестерина, богата витаминами и микроэлементами (содержит железо, кальций, калий, нитроген, серу). - Идею привезти на остров пятнистых оленей мы вынашиваем давно, - рассказал заместитель генерального директора «Росагро» Евгений Бе. - Прошлой осенью губернатор и министерство провели большую совместную работу и нашли поставщиков этих животных в Приморье. Все расходы наша компания взяла на себя - мы потратили не один десяток миллионов рублей. Так общими усилиями и воплотили задумку в жизнь. Специалисты компании, минсельхоза и агентства ветеринарии области специально выезжали на материк, чтобы отобрать здоровых особей.

Для оленей построили общий вольер на 46 гектарах, а также отдельный вольер для карантина (2500 кв. метров). Последний будет функционировать постоянно - там будут проводить срезку пантов и необходимые ветеринарные мероприятия. Для установки станка-фиксатора и других специальных приспособлений пригласили мастеров с Алтая, которые давно занимаются разведением маралов.

Кстати Производство пантов экономически выгодно, т.к. имеет высокую стоимость на мировых рынках