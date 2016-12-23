Трое журналистов ИД «Губернские ведомости» получили «Золотое перо Сахалина»

Трое журналистов издательского дома «Губернские ведомости» стали обладателями профессиональной премии «Золотое перо Сахалина».

Всего же в этом году сотрудникам островных СМИ вручили 25 престижных наград. Торжественная церемония прошла в День российской печати, 13 января, в Южно-Сахалинске. Ее открыл губернатор Олег Кожемяко.

– Для некоторых средств массовой информации Сахалинской области 2016 год был юбилейным. В феврале исполнилось 100 лет с начала работы первой радиостанции на Сахалине. Отметили свое 70-летие и сразу несколько муниципальных газет: «Углегорские новости», «Долинская правда», «Звезда» (Поронайск), «Красное знамя» (Александровск-Сахалинский). 10 лет исполнилось островному филиалу ведущего печатного издания страны – «Российской газеты». 25-летие отпраздновал издательский дом «Губернские ведомости», – отметил глава региона.

По его словам, островные СМИ всегда широко освещают наиболее значимые темы в экономике и социальной сфере, поднимают острые проблемы, обращают на них внимание властей и общественности, благодаря чему успешно решаются многие актуальные вопросы.

Сегодня многие региональные СМИ осваивают новые формы работы и технологии. Так, ГТРК «Сахалин» первой в регионе начала вещание в HD-формате. Сахалинский телеканал «ОТВ» в прошлом году перешел на самостоятельное вещание. Это позволило заполнить эфирное время программами собственного производства и шире освещать жизнь Сахалина и Курильских островов. В день профессионального праздника были отмечены заслуги людей, отдавших много лет развитию журналистики и издательского дела в области. Почетными грамотами правительства Сахалинской области награждены шеф-редактор тематических телепрограмм ГТРК «Сахалин» Людмила Капустинская и замредактора по экономическим вопросам и главбух газеты «Советский Сахалин» Анна Алешина.

Благодарностью губернатора отмечены мастер участка редакции газеты «Углегорские новости» Татьяна Грасевич, редактор общественно-политической газеты Смирныховского района «Новая жизнь» Виктор Суков, видеооператор телекомпании «Европа плюс Сахалин» Эрнст Гильц, менеджер по рекламе сахалинского филиала «Российской газеты» Ирина Соловьева.

«Дебютом года» стала корреспондент ГТРК «Сахалин» Валерия Зинина. Молодая журналистка заявила о себе, освещая актуальные события в жизни островного региона. – Очень рада, что моя карьера начинается с такой высокой оценки. Надеюсь, в моей копилке будет еще немало «Золотых перьев», – отметила Валерия.

«Признание коллег» получил главный редактор газеты «Южно-Сахалинск сегодня» Сергей Тараканов. Мэтр островной журналистики помог многим коллегам сделать первые шаги на профессиональном поприще. – Каждый из присутствующих здесь знает, как тяжела работа журналиста. Мы постоянно находимся под дамокловым мечом лимита времени, отведенного на подготовку материала. Мы пропускаем полученную информацию не только через голову, но и через сердце и нервы. Несмотря ни на что, мы любим свое дело. Бывает, раздается телефонный звонок и незнакомый человек благодарит тебя за какой-то материал или за выпуск газеты. Расцениваю эту награду, как такой же звонок: вы делаете полезное дело, – сказал Тараканов.

Лучшим муниципальным средством массовой информации стала газета «Углегорские новости». Члены жюри отметили, что издание стремится следовать лучшим образцам отечественной журналистики и успешно осваивает интернет-пространство. В прошлом году материалы углегорского СМИ активно цитировали федеральные коллеги.

В номинации «Лучшая телевизионная программа» отмечена работа корреспондента телекомпании АСТВ Дарьи Трилицкой. Она представила на конкурс специальный репортаж «Витражи» о развитии малого предпринимательства на островах.

Лучшим новостным сюжетом признан материал корреспондента ГТРК «Сахалин» Данила Паршукова о лжериэлторах. Члены жюри отметили высокий профессиональный уровень его работы, которая вышла в эфиры регионального и федерального каналов. Сам Данил поблагодарил своих коллег: шеф-редактора Елену Женченко и оператора Александра Назина. – Если без меня этот сюжет еще вышел бы в эфир, то без них – нет, – сказал журналист.

В номинации «Проект года» на рассмотрение жюри было представлено 12 циклов материалов от семи печатных и электронных СМИ. Они посвящены темам экономики, краеведения, культуры, туризма и образования. Победителем признан авторский коллектив проекта «Маяки» ГТРК «Сахалин». Каждая из серий была посвящена одному из маяков на побережье островного региона. Многие из них находятся в труднодоступных местах, и жители области могут увидеть их только на экране телевизора.

Победу в номинации «Лучшая публикация» разделили два островных журналиста. Специальный корреспондент газеты «Губернские ведомости» Татьяна Бехтенева удостоилась престижной награды за материал «Доступный и горячий», посвященный уличному бариста. Герою ее статьи довелось варить кофе для многих островитян, в том числе для Олега Кожемяко.

Второй победитель этой номинации – замредактора газеты «Звезда» Поронайского района Николай Леонов - за статью «В списках не значился».

Похожая ситуация сложилась при подведении итогов в номинации «Лучшая операторская работа». Конкурсное жюри высоко оценило видеоряд к фильму о якутских оленях, которые прибыли на север Сахалина, снятый оператором «АСТВ» Андреем Коном, а также видеоряд программы о маяке на мысе Анива оператора ГТРК «Сахалин» Ильи Великанова.

Лучшим проектом об истории Сахалина и Курил признан фильм «Шумшу. Точка Второй мировой войны» корреспондента «ОТВ» Евгения Конькова. Эта же работа вошла в пятерку лучших проектов историко-патриотической тематики в рамках всероссийского телевизионного конкурса «Федерация». – Многие говорят, что прошлый год был непростым. Для меня он сложился удачно: осуществил свою мечту побывать на Шумшу, да еще и наградили за это, - сказал Коньков.

Также по решению жюри специальной премией отмечен творческий коллектив информационного агентства Sakh.com за рубрику «Наша история». Этот проект представляет собой серию глубоких аналитических материалов, посвященных событиям прошлого островного региона – от древних времен до новейшей истории.

В номинации «Лучший материал о спорте» победительницей стала корреспондент газеты «Московский комсомолец» Ксения Симчугова за статью «Золотая пятерка».

Поощрительной премии «Золотое перо» удостоилась корреспондент информационного агентства «Сахалин-Курилы» Светлана Коцубинская за материал «Семь сообщений в Whatsapp…». В газетном репортаже автор рассказала, с какими трудностями борются родители первоклассников, записывая их в школу. Также поощрительные «перья» достались начальнику службы радиовещания АСТВ Анастасии Жуковой и корреспонденту этого же СМИ Ирине Остапенко; коллективу редакции газеты «Сахалинский моряк» и корреспонденту ГТРК «Сахалин» Виктории Гортовановой.