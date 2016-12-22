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14 января 19:51 / Спорт / ПСК «Сахалин» / хоккей  

В матче с тринадцатью забитыми шайбами «Сахалин» обыграл «Фри Блейдс»

14 января хоккеисты ПСК «Сахалин» в тяжелейшем матче обыграли японский клуб «Тохоку Фри Блейдс».

Выявить лидера было невозможно на протяжении всей игры, однако в концовке островитяне все же оказались сильнее. Финальный счет впечатляет — 7:6.

Предыдущая схватка с хоккеистами из Тохоку вышла для «Сахалина» неудачной. Два поражения и одна вымученная победа в овертайме — не тот результат, на которой надеялись островитяне в Японии. Тем не менее к домашнему поединку команда из Южно-Сахалинска подошла записным лидером, опережая «Фри Блейдс» на две позиции. Отважные японцы не собирались уступать в сражении за плей-офф, поэтому битва обещала быть яркой.

И такой она получилась. Уже с первого периода соперники стали доказывать друг другу, что уступать ни пяди льда они не собираются. Вначале явно доминировал «Сахалин», однако японцы раз за разом «съедали» прорывавшихся к воротам форвардов. На четвертой минуте затолкать снаряд все же удалось, начало положил капитан «Сахалина» Руслан Берников.

Следующие десять минут хозяева сохраняли преимущество, контролируя игру, Уверенная игра помогла хозеявам соорудить еще одну комбинацию. Разобрав защитников, хоккеисты вывели на ударную позицию Даниила Метлюка, тот был точен — 2:0.

Решив, что игра сделана, сахалинцы откровенно расслабились, позволяя «клинкам» регулярно прорываться в контратаки. Одна из таковых закончилась голом — с левого фланга мощным ударом ворота Короваева прошил Хан Ли. Точку в отрезке поставил Логан Стефенсон, сильнейшим броском с центра площадки сравняв счет.

Во втором периоде японцы не ослабили давление. Успешно отражая атаки хозяев, гости продолжали искать ключ к обороне соперника. Нашел его Коул Джаррет, аккуратно запулив снаряд между ног Тимофея Шишканова. Его земляку — канадцу Мэтту Поупу было достатчно подставить клюшку у ворот — 2:3. Меньше чем через минуту все тот же Джаррет отличился и сам, точно выстрелив издалека. Шишканов смог реабилитироваться за неуверенную игру в обороне яркими действиями в нападении, в одиночку прошерстив левый фланг и донеся снаряд до ворот соперника — 3:4. А вот Денису Короваеву шанса не представилось — его место в воротах занял Андрей Стельмах.

Третий игровой отрезок запомнится надолго и игрокам и болельщикам. На 46-й минуте вновь отличился Шишканов, в суматохе запихав шайбу в японские ворота и опять сравняв счет. Вслед за этим красивую комбинацию удачно завершил гость из Тохоку Такору Ямасита. Еще через пару минут классно пробил издалека Владимир Корсунов, и вновь счет равный. За четыре минуты до конца вроде бы точку поставил Берников, но с ним не согласился молодой хоккеист Юсиро Хирано. Дело шло к овертайму, но тут красный свет над воротами зажегся в последний раз — после массированного натиска хозяев шайбу в ворота протолкнул Андрей Голышев. «Клинки» сняли вратаря, но это не помогло. Финальный счет 7:6.

— Мы разбирали игру с «Тохоку» на выезде, у них быстрые, техничные игроки, хорошая реализация большинства. Казалось бы, ничего не предвещало такое развитие событий. Хорошо, что вырвали победу. Проигрыши в таких матчах сильно «садят» психологически. Ребята молодцы, — похвалил подопечных главный тренер «Сахалина» Сергей Тертышный. — Первые два гола забили, как раз оказав прессинг. Если бы ушли на перерыв при счете два ноль, совсем бы по-другому сложилось. А тут создав задел, получили две шайбы за одну минуту. Второй период прошел с большим количеством удалений. Местами не дорабатывали нападающие, не блокировали броски, и защитники позволяли играть соперникам у ворот, не чистили пятак. Сегодня хорошо сыграли красные – звено Ткачука, синие – звено Голышева. В третьем звене вместо Волошенко поставил Метлюка, пришлось перейти играть в три состава. Хотя в первом периоде четвертое звено неплохо смотрелось.

Второй матч серии состоится 15 января в ледовом дворце «Кристалл» в 17:00.

Голы: 1:0 Берников (Ткачук, Еремин, 3:59), 2:0 Метлюк (Ушаков, 13:22), 2:1 Ли (17:27), 2:2 Стефенсон (Танака, Ямашито, 18:27), 2:3 Поуп, (Джаррет, Танака, 28:02,+1), 2:4 Джаррет (Хирано, Кавай, 28:41,+1), 3:4 Шишканов (Печура , Метлюк, 39:43), 4:4 Шишканов (Голышев, Головин, 45:47), 4:5 Ямашита (Мотоно, Танака, 48:24), 5:5 Корсунов ( Фахрутдинов, Еремин, 50:53, +1), 6:5 Берников ( Фахрутдинов, Ткачук, 55:45, +1), 6:6 Хирано (Шинохаро, Стефенсон, 56:59), 7:6 Голышев( Головин, Шишканов, 59:02, +1)

Теги  Япония Хоккей Азиатская хоккейная лига ПСК «Сахалин»
Автор текста и фото: Сергей Суханов

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