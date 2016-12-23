На Сахалине появился пятый горнолыжный подъемник

Сегодня в Холмске торжественно стартовал горнолыжный сезон.

Подарком всем любителям стремительных спусков муниципального образования стал канатно-буксировочный подъемник. На сопках сахалинской Швейцарии, как любовно называют их местные жители, теперь появилось приспособление, которое помогает спортсменам быстро подняться к месту старта. Бугельный подъемник буксирует горнолыжника или сноубордиста на высоту 700 метров.

В истории этого вида спорта в районе славное прошлое. Как напомнил на церемонии открытия губернатор Олег Кожемяко, почти 45 лет назад здесь была создана силами энтузиастов горнолыжная база, которой потом было присвоено имя заслуженного тренера России Виктора Верминского. Потом здесь образовалась детская спортивная школа, которая дала стране немало героев. - На этой горе воспитаны десятки известных спортсменов. И по-прежнему горнолыжный спорт интересен для жителей портового города. Здесь катаются как малыши, так и люди преклонного возраста. Наша задача - сделать данный вид отдыха для них комфортным и безопасным. В целом, трасса достойная, но есть еще над чем трудиться. Необходимо расширить подъездные пути, организовать дополнительное оснежение горы и ее освещение. Это позволит проводить время здесь и в темное время суток, - отметил глава региона. В районе помнят о знаменитых спортсменах-земляках. Среди них Георгий Панико и Константин Шкварчук – чемпионы России 1980 и 1986 годов. А их коллега по званию Андрей Бубенец в 1981 году в далекой Австралии на чемпионате мира защищал спортивную честь страны. Кроме них, образцом для подражания юным землякам служат Олег Ломакин, Александр Долгушев, Андрей Плешков, Александр Неледов. В общем, нынешнему юному поколению есть, как говорил Маяковский, «делать жизнь с кого». По словам заведующего местным филиалом областной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Игоря Левина, в двух группах занимаются 45 юных холмчан. Кстати, недостатка в резерве в Холмске не будет. Ровесником новому подъемнику стал клуб на общественных началах «Неваляшка». Тренеры будут обучать основам горнолыжного спорта малышей от трех до шести лет. Двухлетней Анечке Кудрявцевой осталось подождать еще годик. Девчушка растет в семье, в которой сильная половина является фанатом горных лыж, и уже знает назначение экипировки.

Как рассказал корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» главный инженер филиала школы Константин Романов, масштабная реконструкция на нынешней базе началась в прошлом году по поручению губернатора Олега Кожемяко. И за короткий период здесь появилась самая необходимая инфраструктура, подъездные пути. Бугельная дорога будет обслуживать два склона, на которых разработаны трассы в 700 и 900 метров. - Работу, конечно, будем продолжать. Хотим выйти за пределы нынешней территории на ул. Волкова и к 2018 году задействовать еще один распадок. Тогда появится возможность тренироваться и кататься не только горнолыжникам и сноубордистам, но и у детворы будет место, чтобы скатиться на санках или ледянках. Мы планируем организовать небольшое кафе, стоянки – в общем, сделать место удобным для горожан и гостей Холмска, - поделился Константин Романов. Он подтвердил слова мэра Андрея Сухомесова о том, что уже летом этого года начнутся работы по строительству трассы на 900 метров и планируется организация горки для желающих кататься на тюбингах, ледянках и санях.

Кстати, на реконструкцию было выделено 30 млн рублей из областной казны. Однако, как поделился с журналистами после тестирования подъемника и трассы глава региона, работы на горнолыжном комплексе еще достаточно. Безусловно, необходимо сделать более удобными подъезды к сопкам. Губернатор обещал помощь властей региона в дальнейшем совершенствовании зимнего места отдыха жителей портового города. - Но самое главное – начало есть. И у холмчан появилась возможность для здорового физического отдыха на свежем воздухе, - отметил губернатор.

Естественно, горожане всех возрастов не преминули воспользоваться случаем. Тем более что услуги бугельной дороги сегодня были бесплатными. Наплыв желающих протестировать подъемник был таков, что пропускная способность канатки с трудом его выдерживала. Хотя бугель подходил практически через полминуты, очередь не уменьшалась. Правда, оказалось что оседлать буксировочное приспособление тоже надо надо было приноровиться. Некоторым это удавалось со второй или третьей попытки. Такие трудности подстерегали в основном сноубордистов - лыжники лихо скользили вверх по склону. Как поделился укротитель доски с десятилетним стажем Игорь Фисенко, причина кроется в том, что бугельные подъемники изначально предназначались для лыжников. Но, по его мнению, сложности эти временные.