Сахалинец Василий Медведенко встретил 90-летний юбилей

В Южно-Сахалинске чествовали с 90-летием участника Великой Отечественной войны Василия Медведенко, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в областном комиссариате.

С юбилейной датой сахалинца приехали поздравить руководство компании «Авиашельф», военного комиссариата Сахалинской области и народно-патриотического объединения «Родина». Гости пожелали ветерану крепкого здоровья, поддержки и любви родных и близких, добра и счастья на долгие годы. А фронтовик, получив «боевой приказ» обязательно встретить 100-летний юбилей, бойко и задорно ответил «Есть!».

Василий Медведенко родился в поселке Карлыки Капчихинского района Алтайского края в крестьянской семье. В 1944 году, закончив седьмой класс, получил повестку из военкомата и ушел на фронт. Так он оказался на Тихоокеанском флоте. После «учебки» молодой матрос попал на эсминец «Выразительный» и участвовал в освобождении портов Японского моря на побережье Кореи от японских милитаристов.

2 сентября 1945 года капитуляция Японии ознаменовала завершение Второй мировой войны. С окончанием боевых действий для Василия Медведенко не закончилась служба - она продолжалась до осени 1953 года.

Демобилизовавшись, матрос-тихоокеанец поселился в городе Артеме Приморского края. Здесь окончил институт, здесь он встретил свою единственную на всю свою жизнь Галину Ивановну, воспитал дочь и сына.

Свою трудовую деятельность он посвятил шахтам в родном городе. Выйдя на пенсию, продолжал трудиться на артемовской швейной фабрике. А когда не стало Галины Ивановны, дочь Лариса пригласила отца на Сахалин, окружив его нежной любовью и заботой. И вот уже 11 лет бывший воин продолжает жить на островной земле.