Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде

Метель, пришедшая на юг Сахалина, сказалась на работе главной воздушной гавани острова.

Как сообщается на официальном сайте авиапредприятия, штормовое предупреждение, объявленное по аэропорту Южно-Сахалинска в ночь 14 января, продлится сегодня до 17:00.

В районе аэродрома скорость ветра направлением 70 градусов – 7 м/сек, порывы доходят до 12 м/сек. Видимость составляет 1000 м (возможно снижение до 600 м). Аэродром технически пригоден для полетов, однако авиакомпании принимают решения, исходя из условий фактической погоды

На борьбу со стихией выведена снегоуборочная техника аэропорта.

В настоящее время задержаны вылеты самолетов в Москву, Владивосток, Сеул, Хабаровск и Оху и отменены два рейса во Владивосток авиакомпаний «Сибирь» и «Аэрофлот». Соответственно изменится и время отправления воздушных судов.

По уточненной информации пресс-службы аэропорта, предприятие задействовало 11 единиц техники для расчистки аэродрома и две единицы работали на парковках и привокзальной пощади. Днем 15 января для расчистки аэродрома от снега было задействовано 15-16 единиц снегоуборочной техники.

Как сообщил начальник аэродромной службы Эдуард Орехов, взлетно‐посадочная полоса аэропорта находится в состоянии, пригодном для выполнения полетов.

- Сегодня днем погода ухудшилась. За день мы дважды обработали взлетно-посадочную полосу жидким реагентом. В третий раз она будет обработана комбинированным способом - жидким и гранулированным реагентом. На данный момент коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы составляет 0,35, что позволяет принимать и отправлять воздушные суда. На протяжении всего циклона аэропорт не закрывался и работал в штатном режиме. Рейсы в аэропорту задержаны по решению авиакомпаний в связи с сильным боковым ветром и низкой видимостью, - отметил Эдуард Орехов.

По прогнозам метеорологов, улучшение погоды на юге острова ожидается ближе к вечеру 15 января. Отслеживать информацию по вылету и прибытию самолетов можно на онлайн-табло аэропорта. Циклон оказал влияние и на работу паромной переправы Ванино - Холмск. Неблагоприятные погодные условия в Татарском проливе стали причиной ее закрытия до конца суток 16 января.