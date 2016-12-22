Летающие лыжники Сахалина вошли в десятку лучших чемпионата России

Островная сборная заняла седьмое место на командном чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

Турнир проходит в Чайковском Пермского края. За Сахалин выступали Никита Лобода, Денис Веселов, Александр Халезов и Александр Баженов. Спортсмены выполняли по две попытки на трамплине мощностью К-125. Самые дальние прыжки среди сахалинцев удались Александру Баженову. Он дважды улетел за отметку 120 метров (123,5 и 125 м).

Золотые медали завоевала команда из Нижнего Новгорода. На втором месте объединенная сборная «Московская область/Башкортостан», на третьем – Санкт-Петербург.