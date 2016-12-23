Волейболисток ПСК «Сахалин» настиг первый проигрыш в новом году

Волейболистки ПСК «Сахалин» потерпели первое поражение в новом году в рамках Суперлиги чемпионата России.

Как информирует пресс-служба островного клуба, матч против «Уралочки» из Свердловской области сахалинки начали по-боевому. Лишь в начале встречи 25-кратным чемпионкам страны удалось немного вырваться вперед. Однако гостьи довольно быстро перевернули ход поединка с ног на голову и относительно легко довели дело до логической победы 25:20.

Во втором сете ситуация не изменилась. Сахалинки, пусть и не с таким большим отрывом, но лидировали практически до окончания партии. Однако в концовке им немного не хватило настырности, чтобы сломить сопротивление свердловчанок. Хозяйки площадки, подгоняемые своим бессменным наставником Николаем Карполем, не могли уступить вторую партию подряд при своих болельщиках, выиграли ее 25:23 и сравняли счет в матче.

Еще более упорно сложились и два последующих сета. Здесь отведенных для победы 25 очков командам не хватило. Впрочем, в этой битве характеров сильнее оказались наши соперницы, которые выиграли третью и четвертую партии соответственно 26:24 и 30:28, одержав нелегкую победу 3:1.

Несмотря на поражение, волейболистки «Сахалина» показали великолепную командную игру, которую было приятно смотреть. Свой следующий матч подопечные Константина Приходько проведут в Красноярске против местного «Енисея».

В настоящее время островная команда занимает восьмое место с 7 очками. Возглавляющий турнирную таблицу казанский клуб «Динамо» имеет 30 очков.