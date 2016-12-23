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13:23 / Происшествия / циклон / снег  

На расчистку улиц Южно-Сахалинска вышли 110 единиц техники

На расчистку Южно-Сахалинска и планировочных районов от снега власти областного центра сегодня с 05:00 задействовали свыше 110 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии.

В течение дня количество спецмашин будет увеличено. Снежные полигоны готовы к приему вывезенного из города снега. Общественный транспорт функционирует в обычном для выходного дня режиме. На улицах города курсирует порядка 118 автобусов.

Прохождение первого в этом году снежного циклона обсудили на заседании оперативного штаба под председательством мэра Сергея Надсадина. В нем участвовали курирующие вопрос вице-мэры и руководители структурных подразделений, отвечающие за своевременную уборку снега с улиц города.

Согласно оперативным данным сегодня на 10:00 в Южно-Сахалинске выпало 9 мм осадков. Сейчас идет умеренный снег при незначительном ветре. Тем не менее на базе Центра народной культуры «Радуга» в Новоалександровске на время прохождения циклона по поручению мэра создан и действует пункт обогрева. В нескольких помещениях установлены столы, стулья и кресла, где горожане могут передохнуть, согреться горячим чаем. Для личного транспорта посетителей пункта обогрева имеется парковочная площадка на территории «Радуги».

Все службы жизнеобеспечения городского округа работают в обычном режиме. Перебоев тепло- и водоснабжения нет. Утром были зафиксированы случаи отключения электричества в Хомутово, однако в скором времени подача электроэнергии была возобновлена. А бригада «Электросервиса» оперативно устранила аварию на сетях в Дальнем. Электричество подается потребителям в полном объеме.

Что касается дорожной обстановки, с 06:00 закрыт проезд на Синегорск до улучшения погодных условий.

Вопросам расчистки дворовых территорий и контейнерных площадок в ходе заседания оперативного штаба было уделено особое внимание. Сегодняшний день для управляющих компаний объявлен рабочим. По информации ДГХ, основные внутриквартальные проезды расчищены. Контейнерные площадки будут расчищать порядка 30 единиц техники. Кроме того, налажено оперативное взаимодействие с компаниями, занимающимися вывозом мусора.

- Сейчас все службы и структуры работают в режиме повышенной готовности. На особом контроле — оперативная расчистка подъездных путей и территорий социальных объектов. В первую очередь, это школы и детские сады, чтобы уже к утру они были готовы беспрепятственно принять детей, - подчеркнул Сергей Надсадин.

По прогнозам синоптиков, во власти непогоды Южно-Сахалинск будет еще несколько часов, после чего влияние циклона на город ослабеет.

Фото пресс-службы мэрии

Теги  Циклон Снег Техника

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Надсадин Сергей Александрович

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