На Сахалине прошел первый этап первенства по автогонкам на льду

Зрителей субботним днём на озере Тауро собралось немало. Многие прибыли целыми семьями болеть за своих фаворитов и поддержать всех участников. Скучать никому не пришлось: в перерывах между заездами играла зажигательная музыка, всех желающих бесплатно угощали чаем и кашей, приготовленной в полевых условиях. Здесь же продавали шашлык.

Накануне мероприятия трассу расчистили от снега, после каждого заезда дорогу разравнивал грейдер, предоставленный местным ДРСУ.

К слову, по сравнению с прошлым годом гоночный трек был усложнён: протяжённость трассы осталась прежней — 1 км, а вот виражей стало на два больше. Стартовую прямую уменьшили на 50 м.

Особое внимание организатор - СРРО «Автоклуб «Старт» - уделил безопасности проведения гонок: дежурили карета скорой помощи, сотрудники МЧС, полиции и ДПС. Зрительская зона была ограждена сигнальной лентой.

Всего в ралли приняли участие 16 пилотов из Углегорска, Шахтёрска и Южно-Сахалинска. Им предстояло совершить три заезда по пять кругов для всех классов автомобилей (1600, 2000 см3 и свободный).

Главным судьёй «Тауро-2017» стал кандидат в мастера спорта по картингу Олег Леванов из Южно-Сахалинска.

Машины выписывали на ледяной трассе немыслимые пируэты, поэтому практически после каждого заезда хотя бы одному, а иногда и нескольким автомобилям требовалась помощь погрузчика. Два автомобиля занесло на трассе, и они перевернулись. К счастью, для пилотов всё обошлось без травм.