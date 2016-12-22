Закрыто движение на дороге Южно-Сахалинск - Синегорск

Метель, захватившая юг Сахалина, скорректировала движение на дорогах острова.

Как информирует пресс-служба регионального управления МВД России, сегодня с 05:30 закрыт проезд для всех видов транспорта на участке трассы от села Ключи до Синегорска. Для обеспечения безопасности задействованы экипажи дорожно-постовой службы ГИБДД. Ограничение будет снято с улучшением погоды и создания условий для безопасного движения транспорта.

Управление ГИБДД области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.