«Ла-ла ленд»: любовь и мечты в городе звезд

В прокат вышел триумфатор «Золотого глобуса» «Ла-ла ленд». О том, удалось ли авторам принести что-то новое в жанр, рассуждает корреспондент РИА «Сахалин-Курилы» Сергей Суханов.

Потанцуем?

Возродить киномюзикл в последнее время пытались не то чтобы часто. Что странно — нырять в голливудские архивы, сдувая пыль с казалось бы ушедших навеки жанров вроде вестерна или черно-белой комедии у современных киноделов получается — возьмем последние фильмы Тарантино и оскароносного «Артиста». А вот про «поющих в кино» ковались либо громоздкие «Отверженные» Хупера, либо откровенно постмодернисткий «Да здравствует Цезарь» Коэнов с гениальной сценой имени Ченнинга Татума. В «Ла-ла лэнде» никаким постмодерном не пахнет — это классическое и очень качественное высказывание, облеченное в знакомую форму диалог-песня-диалог-танец. Безошибочно угадывается культурный багаж франко-американца Дэмиена Шэзелла (автора великолепной «Одержимости»). Две главные страсти творца — музыка и кино. Шэзелл вообще вложил в «Ла-ла ленд» очень много себя. Тут и история неудавшейся музыкальной карьеры, и волшебный образ Парижа, который неожиданно становится местом одновременно трагичным и волшебным. И явное ретроградство: борьба с современностью вложена в уста героев и в жанр, и вообще в каждую минуту фильма.

История, рассказанная в фильме, могла произойти в любое время, будь то яркие двадцатые, депрессивные тридцатые или наши с вами непростые две тысячи десятые. Пару раз мелькают смартфоны и интернет, и, пожалуй, все. Даже прически не по-современному пышные. Молодая старлетка Миа (Эмма Стоун) раз за разом пытается прорваться в кино, но пока ей лишь удается подносить кофе звездам Голливуда. Музыкант Себастиан (Райан Гослинг) не мечтает о великой карьере, но фанатично и безуспешно желает возродить классический джаз, откровенно понимая, что никому он не нужен. Молодые люди влюбляются, поют, танцуют и идут к своим мечтам, каждая из которых оказывается в итоге не такой уж и привлекательной — это жизнь. Все это происходит на голливудских холмах — где-то рядом декорации, продюсеры, знаковые места и обязательный кинотеатр с классическими фильмами пятидесятых.

Голливудские зонтики

Экранная химия уже в третий раз выступающих в дуэте Гослинга и Стоун очаровательна. Это самый важный аспект: малейшая неточность в кастинге, и фильм рассыплется, но у Шэзелла все получилось. Это не Фред Астер с Ритой Хейворт, но нотки непрофессионализма в вокале и хореографии придают героям необходимую выпуклость, влюбляют в себя зрителя, если угодно. Один минус — Стоун слишком хороша, любимец женщин Райан на ее фоне несколько теряется, к тому же пытаясь играть несвойственную ему роль фанатичного интроверта.

Песни сами по себе чудесны, и их вполне можно слушать отдельно от фильма — когда такое было в последний раз? Яркая во всех смыслах Another Day Of Sun, космическая Planetarium и заглавная City of Stars уже гуляют по интернет-страничкам молодых мечтательниц и вполне могут привести к успеху с ними молодых мечтателей. Какую такую функцию выполнял саунд из фильмов тридцатых, да?

Молодому режиссеру не удалось и не удастся возродить давно мертвый жанр. Но, наверное и цели такой нет. «Ла-ла ленд» — это как если бы не раз упомянутый в кино Чарли Паркер вдруг вошел в старенький бар, вышел бы на сцену и сыграл гениальную импровизацию. Было бы красиво и немного грустно — времена и тренды другие. Но кое-что остается неизменным: Голливуд всегда не только блокбастеры с супергероями, а мечты, любовь к искусству и безумство храбрых. Таким он остается и сейчас, став идеальным фоном для красивой истории о любви и грезах. «Оскар» в номинации «лучший фильм»? Скорее всего, да. Посмотреть фильм «Ла-ла лэнд» можно в кинотеатре «Октябрь». Расписание сеансов смотрите в «Афише» «РИА Сахалин-Курилы».

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