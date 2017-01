«Ла-ла ленд»: любовь и мечты в городе звезд

Песни сами по себе чудесны, и их вполне можно слушать отдельно от фильма — когда такое было в последний раз? Яркая во всех смыслах Another Day Of Sun, космическая Planetarium и заглавная City of Stars уже гуляют по интернет-страничкам молодых мечтательниц и вполне могут привести к успеху с ними молодых мечтателей. Какую такую функцию выполнял саунд из фильмов тридцатых, да?