Южносахалинцев просят убрать машины с улиц

Мешающие расчистке автомобили будут эвакуировать с улиц Южно-Сахалинска, информирует пресс-служба мэрии.

Для обеспечения своевременной и качественной расчистки города от снега администрация областного центра призывает автолюбителей сегодня вечером и ночью ограничить пользование личным транспортом. А автомобили, оставленные на обочинах проезжих частей, вблизи автобусных остановок и около въездов во внутриквартальные проезды, будут эвакуированы.

В настоящее время в Южно-Сахалинске продолжается ликвидация последствий снежного циклона, обрушившегося в ночь на 15 января. Днем на улицах города и в планировочных районах работало свыше 100 единиц техники. Однако основные работы по вывозу снега начнутся поздним вечером и продолжатся всю ночь. Так, на территории городского округа будут работать грейдеры, роторы, тракторы, погрузчики. Снег будут вывозить свыше 70 самосвалов.

Всего в темное время суток в снегоуборочных работах планируется задействовать более 200 единиц спецтехники.