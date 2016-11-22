На Сахалине начала работу горячая линия по организации летнего отдыха

Министерство образования Сахалинской области с 16 января открыло работу горячей телефонной линии по вопросу организации летнего отдыха, сообщает пресс-служба ведомства.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по телефону 8(4242) 46-59-62.

Отметим, что в конце января аналогичные телефонные линии начнут работать во всех муниципальных образованиях. Номера телефонов будут опубликованы на официальном сайте регионального министерства образования и СМИ.