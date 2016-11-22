На Сахалине устанавливают бесплатные пожарные извещатели в домах

Автономные пожарные извещатели начали устанавливать в домах Сахалина и Курил.

По поручению губернатора Олега Кожемяко были обследованы деревянные жилые дома, в которых проживают ветераны, инвалиды, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и приемными детьми. В 132 из них уже появились автономные пожарные извещатели. Их устанавливают за счет бюджета. Скоро нововведение коснется и индивидуальных строений, где проживают участники войны и семьи с детьми до 18 лет.

Проблема в том, что не все островитяне, которым положена бесплатная установка таких приборов, дают на это согласие. На совещании в режиме видеоконференции Кожемяко потребовал от глав муниципальных образований более тщательно вести разъяснительную работу в этом направлении с владельцами жилья.

- Мы принимаем меры, чтобы заранее защитить от пожара жизнь и имущество жителей области, - сказал губернатор. – Для этого мы и устанавливаем приборы в домах. Ваши специалисты, которые занимаются этой работой, должны лично встречаться людьми, подробно рассказывать им, что приборы бесплатные, что их установка не нанесет ущерба интерьеру, что они не будут потреблять дополнительную электроэнергию от сети. При этом однажды извещатель своим сигналом может спасти жильцов. И если они поймут это, отказов от установки не будет.

Кстати Пожарные извещатели работают от батареек. Они способны уловить наличие в воздухе дыма даже в минимальной концентрации и громким сигналом предупредить людей об опасности