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16 января 09:51 / Общество / пожары / опасность  

На Сахалине устанавливают бесплатные пожарные извещатели в домах

Автономные пожарные извещатели начали устанавливать в домах Сахалина и Курил.

По поручению губернатора Олега Кожемяко были обследованы деревянные жилые дома, в которых проживают ветераны, инвалиды, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и приемными детьми. В 132 из них уже появились автономные пожарные извещатели. Их устанавливают за счет бюджета. Скоро нововведение коснется и индивидуальных строений, где проживают участники войны и семьи с детьми до 18 лет.

Проблема в том, что не все островитяне, которым положена бесплатная установка таких приборов, дают на это согласие. На совещании в режиме видеоконференции Кожемяко потребовал от глав муниципальных образований более тщательно вести разъяснительную работу в этом направлении с владельцами жилья.

- Мы принимаем меры, чтобы заранее защитить от пожара жизнь и имущество жителей области, - сказал губернатор. – Для этого мы и устанавливаем приборы в домах. Ваши специалисты, которые занимаются этой работой, должны лично встречаться людьми, подробно рассказывать им, что приборы бесплатные, что их установка не нанесет ущерба интерьеру, что они не будут потреблять дополнительную электроэнергию от сети. При этом однажды извещатель своим сигналом может спасти жильцов. И если они поймут это, отказов от установки не будет.

Кстати

Пожарные извещатели работают от батареек. Они способны уловить наличие в воздухе дыма даже в минимальной концентрации и громким сигналом предупредить людей об опасности

Как было отмечено на совещании, усиление пропаганды мер пожарной безопасности может сохранить многие жизни. По сведениям Главного управления МЧС России по Сахалинской области, в прошлом году на территории региона отмечен рост количества погибших при пожарах в жилом секторе (на 3 человека) и травмированных (на 6 человек). Общее количество таких происшествий сократилось на 39.

Во время новогодних и рождественских праздников участились рейды сотрудников пожарной охраны по деревянным постройкам. С их жильцами проводились инструктажи по безопасному обращению с огнем, вручались памятки. Организованы и выступления в средствах массовой информации. Несмотря на эти усилия, в праздничные дни в результате двух пожаров погибли четыре человека. Предполагаемые причины происшествий – алкогольное опьянение, курение, неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Представители МЧС считают, что в целом обстановка с пожарами в области контролируемая и находится в пределах среднегодовых значений. Однако губернатор поручил главам муниципальных образований усилить меры профилактики: организовать соответствующие выступления в СМИ, тематические встречи со школьниками, размещение наглядной агитации. Также областные и федеральные ведомства рассмотрят вопрос о дежурстве пожарных расчетов в местах сосредоточения ветхого и аварийного жилья в выходные и праздничные дни, когда наиболее высока вероятность происшествий. Предполагается, что это позволит более оперативно реагировать на возгорания.

В Сахалинской области активно реализуется программа по переселению граждан, проживающих в ветхих и аварийных зданиях. Чтобы старые дома, оставленные жильцами, не поджигались и не портили внешний облик населенных пунктов, организована планомерная работа по их сносу. В 2016 году снесено 106,8 тыс. кв. метров расселенного аварийного, ветхого жилья и нежилых зданий, что превышает плановые показатели в 1,5 раза. Ликвидация старых домов продолжится и в наступившем году, сообщает пресс-служба губернатора.

Теги  Оборудование Опасность Пожары Дома
Автор фото: Инна Леготина

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Кожемяко Олег Николаевич

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