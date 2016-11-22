Руководители УК Южно-Сахалинска ответят за плохую расчистку дворов

Губернатор Олег Кожемяко проверил, как организована уборка снега в Южно-Сахалинске после метели 15 января. В четыре часа утра он проехал по улицам города, сообщает пресс-служба главы региона.

По сведениям муниципальных властей, на улицы была выведена вся имеющаяся техника - свыше 200 единиц. В результате к утру основные улицы областного центра были расчищены во всю ширину проезжей части. Подготовлены к началу рабочего дня и тротуары. Организован вывоз снега на специально отведенные полигоны. В три часа ночи в очередной раз снегоуборочная техника вышла на дорогу Южно-Сахалинск – Корсаков. Был восстановлен проезд по дороге, ведущей в Синегорск.

В пять часов утра в мэрии областного центра состоялось заседание оперативного штаба. Чиновники, отвечающие за расчистку города от снега, отчитались: обеспечен проезд по всем улицам и внутриквартальным проездам, расчищены дороги, ведущие к детским садам, школам, больницам, поликлиникам и социальным учреждениям. Однако возникли вопросы к ряду управляющих компаний. Некоторые дворы во время непогоды никто не чистил, вывоз отходов не проводился, поэтому мусорные контейнеры в некоторых местах заполнены до отказа.

- К таким управляющим компаниям примем меры, - сказал Кожемяко. – Будем дисквалифицировать их руководителей. В распоряжении этих управляющих компаний - сотни дворников, которые должны были своевременно заняться расчисткой дворов, подъездов, прилегающих территорий. Однако эта работа не была проведена должным образом. Городской власти предстоит серьезно потрудиться в этом направлении. Конечно, необходимо обеспечить управляющие компании коммунальной малогабаритной техникой, чтобы механизировать расчистку дворов, сделать ее более эффективной. Это позволит оперативно расчищать не только улицы и внутриквартальные проезды, но и дворы.

По данным синоптиков, к обеду 16 января метель на юге острова должна прекратиться.