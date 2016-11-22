На дорогах юга Сахалина затруднен проезд

16 января затруднен проезд на дорогах юга Сахалина. На участках Южно-Сахалинск - Холмск, Южно-Сахалинск - Корсаков, Арсентьевка - Ильинское, Огоньки - Невельск, Лиственничное - Охотское, Южно-Сахалинск - Оха на всем протяжении снежный накат. На трассе Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск с 120-го по 324-й км рыхлый снег, снежный накат.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, проблемные участки обработаны противогололедными материалами. Всех участников дорожного движения призывают быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.