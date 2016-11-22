32 тысячи новосибирских цыплят поставили на Сахалин

Птица доставлена в областной центр для развития агропромышленного комплекса. Такую задачу перед птицефабрикой «Островная» обозначило региональное правительство.

Цыплят доставили специальным чартерным рейсом. По словам главы птицефабрики Сергея Добрели, полёт они перенесли нормально. Согласно технологии, вылупившиеся цыплята сразу инкубируются, вакцинируются и в специальных коробках загружаются в самолёт для отправки в пункт назначения.

- Цыплёнок с момента рождения до первых трёх суток жизни может находиться без воды и еды. Дело в том, что он появляется на свет с жёлтым пятнышком на животике - так называемым нерассосавшимся желтком. Таким образом, сама природа создала для цыпленка внутренний запас питания. Но если в этот период ему хоть раз дадут воды, его придётся кормить и поить постоянно, - отметил Добреля.

Сейчас жёлтые комочки находятся в специализированном помещении птичника на карантине - он продлится 95 дней.

Руководитель фабрики рассказал, что первые две партии цыплят - 81 тысяча - поступили в декабре прошлого года. В этом году ожидается ещё пять поставок. Всего до конца года на остров планируется завезти порядка 500 тысяч пернатых.