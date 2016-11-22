В Южно-Сахалинске за двое суток выпало 57% месячной нормы осадков

За двое суток в Южно-Сахалинске зарегистрировано 25 мм осадков, что составляет 57% месячной нормы, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в Сахгидрометеоцентре.

- Циклон на юг Сахалина пришел с Тихого океана. Он господствовал на острове с 14 января. Больше всего осадков выпало в Южно-Сахалинске - 57% месячной нормы, - сказала синоптик.

По ее словам, в областном центре были метели умеренного характера. Ветер в ночь на 14 января достигал 22 м/с. Остаточные явления непогоды будут наблюдаться еще сегодня днем и ночью. Далее циклон сместится к Японским островам.

- Еще ночью 17 января будут небольшие осадки, а вот в ночь на среду температура понизится до 15-16 градусов мороза. Сегодня ночью было минус 4 градуса, - отметила синоптик.