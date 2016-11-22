В Южно-Сахалинске за двое суток выпало 57% месячной нормы осадков
За двое суток в Южно-Сахалинске зарегистрировано 25 мм осадков, что составляет 57% месячной нормы, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в Сахгидрометеоцентре.
- Циклон на юг Сахалина пришел с Тихого океана. Он господствовал на острове с 14 января. Больше всего осадков выпало в Южно-Сахалинске - 57% месячной нормы, - сказала синоптик.
По ее словам, в областном центре были метели умеренного характера. Ветер в ночь на 14 января достигал 22 м/с. Остаточные явления непогоды будут наблюдаться еще сегодня днем и ночью. Далее циклон сместится к Японским островам.
- Еще ночью 17 января будут небольшие осадки, а вот в ночь на среду температура понизится до 15-16 градусов мороза. Сегодня ночью было минус 4 градуса, - отметила синоптик.
Напомним, текущая зима на юге Сахалина стала самой малоснежной за всю историю метеонаблюдений на острове. В декабре в Южно-Сахалинске выпало всего 13 мм снега при норме 62 мм. В Долинске – 20 мм (норма 98 мм), Холмске – 30 мм (норма 70). В целом на юге Сахалина выпало от 20 до 40% месячной нормы осадков. Ненамного больше снега на севере острова – от 20 до 47 мм.
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