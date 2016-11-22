День снега отметили в Южно-Курильске

Жители Южно-Курильска поддержали в воскресенье Всемирный день снега, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

В рамках праздника практически в каждом муниципальном образовании области, где позволила погода, прошли спортивно-массовые мероприятия.

В Южно-Курильске в этот день открыли хоккейный корт. На торжественной церемонии и.о. мэра Константин Бутаков отметил, что именно в день зимних видов спорта отрывается хоккейный сезон, поблагодарил земляков за помощь в подготовке корта. После торжественной церемонии прошла показательная товарищеская встреча по хоккею с шайбой, где юные спортсмены продемонстрировали свое мастерство. По итогам встречи лучшим вратарем признан Нурлан Жапаров, лучшим нападающим стал Владимир Насекин. Все участники баталий получили сладкие подарки.

После показательных выступлений хоккеистов корт открыли для массовых катаний. Благодаря хорошей погоде, а также организованному бесплатному прокату снаряжения и отлично подготовленной трассе более 80 любителей состязались в лыжных гонках.