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16 января 11:31 / Спорт / лыжи / спортсмены  

Метель на Сахалине сократила программу лыжного турнира

В Троицком состоялись соревнования в спринтерской гонке классическим стилем в рамках первенства и чемпионата Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». В соревнованиях приняли участие 99 спортсменов, представляющих спортивные школы Южно-Сахалинска, Охи, Ноглик, Смирных, Долинска, Александровска-Сахалинского, Троицкого.

После квалификации были сформированы четвертьфинальные квартеты, а впоследствии и финальные четверки. В возрастной группе девушек 2001-2002 годов рождения в заключительном забеге первой финишную черту пересекла Эльвира Канаева из Охи. Серебро в этой категории спортсменов завоевала южносахалинка Ульяна Гейст. Тройку призеров замкнула воспитанница СШОР зимних видов спорта Ульяна Николова. Среди девушек 16-17 лет не было равных охинке Анастасии Авдеевой. Второй финишировала Вероника Щелчкова из Южно-Сахалинска. Бронзу на себя примерила Надежда Сенникова из Охи. В возрастной группе женщин 19 лет и старше стартовали три спортсменки. В итоге быстрее всех была южносахалинка Дарья Шацких. Вторую ступень пьедестала почета заняла Кристина Зыкова из Троицкого. Третьей к финишу пришла воспитанница ДЮСШ Александровска-Сахалинского Инесса Слисова.

Самая представительная группа спортсменов разыграла награды в возрастной категории юношей 2001-2002 годов рождения. Пройдя горнило отборочных туров, в финальном забеге первым финишный створ ворот пересек спортсмен СШОР ЗВС Владимир Вилаев. Серебряную медаль в копилку своих наград положил охинец Дмитрий Евстифеев. Третье место занял южносахалинец Кирилл Кичигин. В категории юношей 17-18 лет в противостоянии охинской и южно-сахалинской школ лыжных гонок победу праздновали северяне. Быстрее всех финальную дистанцию преодолел Рустам Даниленко. Вторым гонку завершил Иманс Качинский. Бронзовую награду завоевал Виктор Носов из Смирных. В заключительной гонке среди мужчин 18 лет и старше не было равных мастеру спорта Якову Леманову из областного центра. Второй результат показал мастер спорта из Ноглик Иван Кустов. Третьим финишировал воспитанник смирныховской школы лыжных гонок Дмитрий Туктаров.

В минувшее воскресенье по причине непогоды гонка свободным стилем не состоялась. Судейская коллегия в ближайшее время примет решение о дате проведения соревнований.

Фото регионального минспорта

Теги  Спортсмены Лыжи Соревнования

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