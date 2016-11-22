Сахалинским пенсионерам по телефону расскажут о единовременной выплате

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области 17 января проведет прямую телефонную линию о порядке и сроках предоставления пенсионерам единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей.

Консультацию специалистов можно получить по телефонам: 8(4242) 49-55-42, 49-55-51, 49-55-68 с 10:00 до 13:00, сообщает пресс-служба регионального ОПФР.

Напомним: 22 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о единовременной выплате в размере 5 тысяч рублей всем российским пенсионерам.

На Сахалине и Курилах единовременная выплата производится вместе с пенсией за январь тем, кто в эти дни получает ее в почтовых отделениях.

Пенсионерам, которые получили пенсию в начале месяца, необходимо посетить своё почтовое отделение еще раз и получить единовременную выплату.

Граждане, которым доставляют пенсию на дом, тоже получат единовременную выплату. Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление. Пенсионер сможет получить выплату в своем почтовом отделении до 28 января или на дому вместе с пенсией за февраль.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные организации, доставка единовременной выплаты началась с 11 января 2017 года.

5 тысяч рублей единовременно выплачиваются всем пенсионерам: неработающим и работающим.

Если пенсионер получает две пенсии, одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда РФ, единовременную выплату осуществляет ПФР.