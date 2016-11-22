Одиноким сахалинцам старше 70 лет отменили сбор документов на субсидии по ЖКУ

С 1 января 2017 года процесс получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одиноких сахалинцев и курильчан старше 70 лет значительно упростился.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства социальной защиты, обращаться с заявлением и документами им необходимо только в том случае, если субсидия назначается впервые. В дальнейшем этого уже не потребуется. Субсидии на все последующие периоды им будут переоформлять в беззаявительном порядке.

В соответствии с федеральным законодательством субсидия на оплату ЖКУ назначается на шесть месяцев. Для возобновления субсидии на очередной срок гражданам необходимо каждые полгода предоставлять заявление, счета за жилищные и коммунальные услуги и другие документы. По состоянию здоровья одиноким сахалинцам и курильчанам преклонного возраста выполнять это условие зачастую весьма затруднительно.

Министерство социальной защиты прорабатывало варианты решения этого вопроса, касающегося многочисленной категории людей. За последнее время удалось минимизировать пакет документов, предоставляемых непосредственно заявителями. А с нынешнего года для повторного назначения субсидии одиноким гражданам старше 70 лет все необходимые документы запрашиваются государственным казенным учреждением в органах и организациях, в распоряжении которых находятся, по окончании предыдущего периода предоставления субсидии.