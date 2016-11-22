Сахалинец нанес 5 млн рублей ущерба бюджету РФ

В Холмске за злоупотребление полномочиями осужден бывший начальник пункта централизованной охраны, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в областной прокуратуре.

Сахалинцу инкриминируется преступление по части 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом служебных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства ).

Суд установил, что с января 2009-го по май 2016 года он получил от индивидуальных предпринимателей деньги, офисную мебель, канцтовары, автозапчасти на сумму свыше 2 млн рублей. Так представитель бизнеса отблагодарили за охрану торговых точек без оформления договоров. Таким образом, экс-глава охранного предприятия причинил имущественный вред Российской Федерации в виде недополученной выгоды на сумму свыше 5 млн рублей.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью. Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил фигуранта уголовного дела к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года 3 месяца.