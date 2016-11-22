СТК «Горный воздух» получил новый ратрак

На СТК «Горный воздух» поступила новая снегоуплотнительная машина, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

Prinoth BR 350W с башенной лебедкой приступил к своим основным должностным обязанностям – укладыванию снега на горных склонах спортивно-туристического комплекса. Техника канадского производства была приобретена в прошлом году. Машина зарекомендовала себя как надежный помощник при формировании трасс.

- Ратрак работает в вечернее время, когда на трассе уже никого нет. К утру склоны вновь готовы для горнолыжников и сноубордистов, - рассказал и.о. директора спортивно-туристического комплекса Андрей Кораблев. - Технику мы уже успели оценить, она отлично справляется со своими обязанностями.

Общая длина ратрака составляет 4140 мм, высота – 4230 мм. Максимальная скорость перемещения достигает 18,5 км/час. Снегоуплотнительные машины Prinoth BR 350W отлично справляются с преодолением крутых горных склонов, передвигают большие массы снега. Они способны обрабатывать огромные площади снежного покрова при минимальном расходе топлива.

Также ратрак оснащен лебедкой Sherpa, имеющей длительный срок службы и делающей безопасной работу оператора в сложных условиях.