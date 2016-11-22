Актриса Елена Денисова подарила сахалинским поклонникам альбом

Режиссер презентации - актриса Чехов-центра Марина Семенова – оформила вечер на втором этаже Чехов-центра в стиле ретро. Зрители, которые в этот вечер пришли в театр, стали участниками записи сахалинского «Голубого огонька». Ведущие Марина Семенова и Анатолий Чернов, а также артист театра Александр Ли, который выступил в качестве оператора, то и дело организовывали прямое включение с гостями вечера, расположившимися тут же за столиками с шампанским, мандаринами и серпантином.

На концерте Елена Денисова исполнила все десять песен, которые вошли в ее дебютный альбом «Незваная гостья». Автором слов и музыки выступила сахалинская поэтесса Лидия Кисенкова, аранжировки принадлежат островному музыканту Георгию Зобову. Диск, который исполнительница приурочила к 70-летию Сахалинской области, выпущен при поддержке Министерства культуры РФ и Союза театральных деятелей России.

Слова поздравлений в этот вечер звучали от друзей и коллег. В заключение концерта Елена Денисова подарила всем желающим диск со своим автографом на память.

По словам Елены Денисовой, пробный тираж составил 150 экземпляров.