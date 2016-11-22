Хоккеисты ПСК «Сахалин» выиграли и второй матч у «Фри Блэйдс»

Второй матч хоккеистов ПСК «Сахалин» в серии с «Тохоку Фри Блэйдс» также завершился победой островной команды.

Как сообщает пресс-служба ПСК, как и в первой игре, счет на ледовой площадке «Кристалла» открыли хозяева. На 11-й минуте Коледаев со среднего пятачка замкнул пас Шишканова. Через минуту в ворота гостей из Японии залетела курьезная шайба. После броска Ушакова и подставленной клюшки Волошенко снаряд ударился в перекладину, срикошетил и упал на спину голкиперу Хата. После этого страж ворот сам занес шайбу за линию. Под копирку случилось и удаление игрока островной команды под занавес отрезка. Но повторения печальных событий не было. «Сахалин» отстоял в меньшинстве и ушел на перерыв с перевесом в две шайбы.

Второй период выдался сухим. На 13 бросков гостей хозяева ответили 8 ударами в створ. По разу за голкиперов обеих команд играли штанги. Не смогли реализовать сахалинцы 8 минут большинства: при розыгрыше лишнего, по мнению главного тренера Сергея Тертышного, играли слишком академично.

На старте заключительной двадцатиминутки Печура и Зацепилин дали повод еще раз порадоваться болельщикам, реализовав отличный момент. Третья шайба придала уверенности команде и практически поставила точку в игре. Исправить ситуацию попытался Поуп: после броска Хирано от синей линии он сыграл расторопнее на пятачке, реализовав большинство. За три минуты до конца матча, проигрывая в две шайбы, наставник «лезвий» Вакабаяши решил снять вратаря. Но при игре шесть на пять обострить ситуацию у ворот Стельмаха не удалось. Напротив, первая контратака островитян принесла японцам четвертую пропущенную шайбу, разбив все надежды на положительный исход. За минуту до финальной сирены свою статистику улучшил Ушаков. Итог – 5:1. «Сахалин» в тридцатый раз в нынешнем сезоне добился победы.

Сегодня в 19:00 в «Кристалле» состоится заключительный матч серии. Голы: 1:0 Коледаев( Шишканов, Головин, 10:55,+1), 2:0 Волошенко (Ушаков, Коробов, 11:52), 3:0 Зацепилин (Печура, Алексеев, 41:50), 3:1 Поуп (Хирано, Танака, 53:13,+1), 4:1 Ткачук (Фахрутдинов, Берников, 57:09), 5:1 Ушаков (Волошенко, Коробов, 58:15).