Сахалинский наркоман пытался смыть в унитаз вещдок

16 свертков с синтетическим наркотиком обнаружили полицейские в квартире ранее судимого 47-летнего южносахалинца.

Как информирует пресс-служба регионального управления МВД России, поводом для визита к нему стал звонок в полицию о том, что в одном из домов на ул. Тихоокеанской мужчина избивает свою сожительницу. На место происшествия немедленно выехали стражи порядка.

Увидев сотрудников полиции, мужчина сильно испугался и попытался запереться в ванной. Однако правоохранители не дали ему это сделать и, блокировав подозреваемого, осмотрели помещение, в которое тот панически пытался прорваться. В санузле на стиральной машине полицейские обнаружили 8 свертков с порошкообразным веществом. Как оказалось, узнав о прибытии сотрудников полиции, злоумышленник попытался смыть их в унитаз, но не успел этого сделать благодаря грамотным действиям правоохранителей.

Прибывшие на место происшествия в составе следственно-оперативной группы сотрудники обнаружили в квартире еще 8 идентичных свертков, спрятанных в угловом диване на кухне. Обнаруженное было изъято и направлено на исследование, которое показало, что содержащийся в свертках порошок является наркотическим средством синтетического происхождения. Эти факты стали поводом для возбуждения уголовного дела, которое оказалось не первым в биографии южносахалинца.