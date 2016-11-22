Сахалинцы могут сами собрать документы для регистрации объектов

Сахалинцы и курильчане самостоятельно могут собрать документы для регистрации прав, информирует филиал Росреестра по области.

Ведомство советует островитянам зайти на справочный сервис Росреестра «Жизненные ситуации», размещенный на сайте http://ls.rosreestr.ru/usecases.html в разделах «Физическим лицам», «Юридическим лицам» или «Специалистам».

С помощью сервиса заявитель может самостоятельно определить перечень документов, необходимый для государственной регистрации прав на тот или иной объект недвижимости. Для этого надо выбрать тип объекта, с которым планируется сделка, тип операции (купля-продажа, дарение, наследование, участие в долевом строительстве) и заполнить небольшую анкету. По результатам указанных действий сформируется полный перечень необходимых документов, а также информация о сроке предоставления услуги и размер оплаты государственной пошлины.

Таким образом, до обращения в офисы приема документов МФЦ или филиала с заявлением о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним можно не выходя из дома узнать, какие документы нужно собрать или оценить полноту имеющегося комплекта документов.