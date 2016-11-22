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16 января 14:32 / Спорт / хоккей / дети  

На Сахалине стартовала «Золотая шайба»

В Сахалинской области стартовали районные этапы турнира «Золотая шайба».

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональной федерации хоккея, первыми за путевку в областной финал турниров дворовых команд «Спорт против подворотни – Золотая шайба» вступили юные представители областного центра. В минувшие выходные на лед отремонтированного дворового хоккейного корта в микрорайоне Черемушки вышли «Пираньи», «Луговое», «Альтаир», «Кристалл» и хозяева площадки.

По словам руководителя городского управления физкультуры и спорта Елены Завязкиной, областной центр будет представлен во всех возрастных группах.

В первом матче отборочного этапа встретились «Черемушки» и «Луговое».

К середине игры команды обменялись двумя результативными атаками, а в третьем периоде спортивная удача улыбнулась хозяевам площадки: на 32-й минуте точный бросок Сергея Коваленко принес победу «Черемушкам» – 3:2.

По словам Андрея Хапочкина, оргкомитет проекта «Спорт против подворотни» просил всех глав районов организовать регулярный формат муниципальных этапов «Золотой шайбы». Это поможет участникам находиться в постоянном тренировочном и соревновательном процессе и подойти в лучших игровых кондициях к областным финалам.

- Из 18 муниципальных образований районные этапы пройдут в 13, - сказал Андрей Хапочкин. – К сожалению, впервые за 12-летнюю историю в проект не попали команды Невельска, Александровска-Сахалинского и Томари. Надеемся их увидеть в следующем году, тем более что по инициативе «Единой России» и при поддержке минспорта уже третий год в районы поступает целевая финансовая помощь из областного бюджета на поощрение дворовых тренеров и на развитие спорта по месту жительства.

Напомним, что турниры дворовых команд «Спорт против подворотни» впервые прошли в Сахалинской области в 2004 году по футболу и в 2005 году – по хоккею с шайбой.

С 2012 года Сахалинская область включена в реестр Всероссийского клуба «Золотая шайба», а Андрей Хапочкин избран ее региональным руководителем. Самым значимым успехом островного детского дворового хоккея стала победа сахалинских ребят на Кубке Патриарха: в 2010 году на арене «Мегаспорт» в рамках всероссийского финала в присутствии 5 тыс. зрителей юные сахалинцы обыграли лучшую дворовую команду Москвы «Аэропорт» со счетом 10:0.

Кроме того, в прошлом году южно-сахалинский «Кристалл» на всероссийском финале «Золотой шайбы» в Сочи занял 15-е место в споре 60 лучших детских команд России в средней возрастной группе.

Что касается нынешнего сезона, то предварительно известны места проведения областных финалов «Золотая шайба». Десять команд - чемпионов своих районов сыграют в старшей возрастной группе в Макарове, семь детских хоккейных дружин средней группы поспорят за путевку в Сочи в Поронайске. Шесть сборных 2006-2007 годов рождения определят чемпиона области в Холмске. Всего в муниципальных отборочных этапах примут участие более 70 детских дворовых команд.

Муниципальные этапы пройдут до конца января, областные финалы планируются в феврале нынешнего года, а всероссийский этап – в марте и апреле в Сочи.

Напомним, что в прошлом году победителями областных финалов в старшей возрастной группе стали «Ногликские медведи», а в средней и младшей возрастных группах золотые медали выиграли южно-сахалинские команды.

Фото организаторов

Теги  Дети Хоккей Спорт против подворотни

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Хапочкин Андрей Алексеевич

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