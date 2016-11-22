В Южно-Сахалинске активно идет работа по ликвидации последствий снежного циклона, сообщила пресс-служба мэрии.

Сегодняшней ночью мэр Сергей Надсадин проверил состояние южно-сахалинских дворов и лично пообщался с горожанами.

- Очень порадовал трактор, который еще днем приехал и быстро почистил снег, - рассказывает мэру один из жителей двора по улице Чехова. - Однако некоторые наши соседи не убрали свои автомобили, что затруднило работу техники.

Администрация Южно-Сахалинска настоятельно требует от горожан убирать личный транспорт на время расчистки с проезжей части и въездов во дворы. В противном случае эти автомобили будут эвакуированы.

Общаясь с мэром, жители двора отметили, что претензий к расчистке у них нет. Более того, некоторые горожане, не дожидаясь прихода снегоуборочной техники, самостоятельно разбросали снег у входов в подъезды. Сознательность людей, безусловно, плюс, подчеркивает Сергей Надсадин. Но это не снимает всей полноты ответственности с управляющих компаний. Мэр потребовал от департамента городского хозяйства новых подходов к оперативной уборке дворов.

- Мы сейчас проехали по дворам и увидели, что в некоторых местах снег можно убрать только малой техникой. Проработайте варианты взаимодействия с управляющими компаниями в этом направлении. Рассмотрите возможность предоставления в аренду такой техники либо субсидирования процентных ставок по кредитам на ее приобретение. Работайте с управляющими компаниями, готовьте предложения, - дал поручение мэр начальнику отдела мониторинга санитарного состояния Ивану Санжарову.

Тот в свою очередь отметил, что зачастую УК недобросовестно исполняют свои обязанности. Позиция мэра однозначна - к их руководителям необходимо применять жесткие меры. Сейчас специалисты муниципалитета проверяют работу каждой управляющей компании. На тех, кто к расчистке относится халатно, составляются акты, которые впоследствии передаются в Государственную жилищную инспекцию. За серьезные нарушения, допущенные при уборке снега, коммунальщиков ждут крупные денежные штрафы. Должностные лица могут лишиться до 50 тыс. рублей, юридические - до 300 тыс. рублей.

Отметим, что ход расчистки города сейчас находится на контроле оперативного штаба под председательством мэра Сергея Надсадина.

Сегодня по состоянию на 14:00 в городском округе работают свыше 150 единиц техники (сегодняшней ночью было более 200). На круглосуточные снежные полигоны уже вывезено свыше 30 тыс. кубометров снега.