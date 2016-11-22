Ростелеком подарил сахалинцам на каникулах более 5 тысяч фильмов

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании, особой популярностью пользовались «28 панфиловцев», «Ледокол», «Великолепная семерка», «Дом странных детей Мисс Перегрин», «Тролли», «Тайная жизнь домашних животных» и «Аисты».

Сервис «Видеопрокат» (Video-on-Demand, VOD) предлагает к просмотру более 2500 художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ высокого цифрового качества, в том числе в формате HD и 3D.

- «Видео по запросу» - наиболее популярный сервис среди наших клиентов. Смотреть новинки кинопроката, любимые фильмы и сериалы в выходные и праздничные дни очень приятно. Мы постоянно обновляем интерфейс и увеличиваем каталог фильмов «Интерактивного телевидения», – отметила директор по работе с массовым сегментом Сахалинского филиала компании Елена Леонтьева.

«Интерактивное телевидение» – новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. Ростелеком предлагает своим клиентам более 220 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 80 в HD-формате.

Существенное преимущество «Интерактивного ТВ» от Ростелекома – это широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов – электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций). Услуга «Родительский контроль» позволяет настроить просмотр для ребенка в зависимости от его возраста. Сервис «Управление просмотром» предоставляет различные интерактивные возможности: поставить передачу на паузу, идущую даже в прямом эфире и возобновить просмотр позже. Также благодаря данному сервису можно посмотреть уже вышедшие в эфир программы из архива за три дня.

Дополнительную информацию об услуге и условиях подключения можно узнать на сайте Ростелекома www.rt.ru, а также по телефону 8-800-100-08-00.