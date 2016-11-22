Сахалинские олимпиадники пробуют свои силы в юриспруденции

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Южно-Сахалинске 16 января. Помериться силами в юридических познаниях вызвались 25 учеников 9–11-х классов из разных районов области. Все они – победители муниципального этапа олимпиады.

Как рассказала РИА «Сахалин-Курилы» заведующая кафедрой управления и права института развития образования региона кандидат юридических наук Наталья Вечканова, детей ждет трёхчасовая борьба за право выйти на всероссийский этап. Им предстоит выполнить 58 заданий. Они включают в себя тестовые испытания, а также юридические задачи с конкретными жизненными ситуациями, которые ребята должны рассмотреть и дать правовую оценку. Также нужно дать определение различным юридическим понятиям.

- Поскольку как такового предмета права в школах нет, дети изучают его самостоятельно либо на уроках обществознания. В области есть несколько школ с углубленным изучением юриспруденции, - отметила Вечканова.

Олимпиада по этой дисциплине проводится около пяти лет. За это время дети показывали разные результаты. - Есть ребята с достаточно высоким познанием права. Так, на протяжении пяти лет область отправляет на всероссийскую олимпиаду как минимум одного победителя. Правда, в прошлом и позапрошлом годах сахалинцам не удалось добиться там больших результатов, тем не менее участие в таких масштабных мероприятиях очень значимо. Ребята получают новые знания и видят, к чему нужно стремиться, - добавила собеседница. На областном этапе можно максимально набрать 100 баллов. Счастливчиков, которые будут представлять островной регион на уровне страны, определит оргкомитет всероссийской олимпиады. Проходной балл – от 70 и выше. Но даже если никто из сахалинцев не наберёт нужного количества баллов, одного, показавшего наилучшие результаты, отправят туда по квоте.