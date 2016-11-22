Сахалинские олимпиадники пробуют свои силы в юриспруденции
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Южно-Сахалинске 16 января. Помериться силами в юридических познаниях вызвались 25 учеников 9–11-х классов из разных районов области. Все они – победители муниципального этапа олимпиады.
Как рассказала РИА «Сахалин-Курилы» заведующая кафедрой управления и права института развития образования региона кандидат юридических наук Наталья Вечканова, детей ждет трёхчасовая борьба за право выйти на всероссийский этап. Им предстоит выполнить 58 заданий. Они включают в себя тестовые испытания, а также юридические задачи с конкретными жизненными ситуациями, которые ребята должны рассмотреть и дать правовую оценку. Также нужно дать определение различным юридическим понятиям.
- Поскольку как такового предмета права в школах нет, дети изучают его самостоятельно либо на уроках обществознания. В области есть несколько школ с углубленным изучением юриспруденции, - отметила Вечканова.
Олимпиада по этой дисциплине проводится около пяти лет. За это время дети показывали разные результаты.
- Есть ребята с достаточно высоким познанием права. Так, на протяжении пяти лет область отправляет на всероссийскую олимпиаду как минимум одного победителя. Правда, в прошлом и позапрошлом годах сахалинцам не удалось добиться там больших результатов, тем не менее участие в таких масштабных мероприятиях очень значимо. Ребята получают новые знания и видят, к чему нужно стремиться, - добавила собеседница.
На областном этапе можно максимально набрать 100 баллов. Счастливчиков, которые будут представлять островной регион на уровне страны, определит оргкомитет всероссийской олимпиады. Проходной балл – от 70 и выше. Но даже если никто из сахалинцев не наберёт нужного количества баллов, одного, показавшего наилучшие результаты, отправят туда по квоте.
Результаты сегодняшних испытаний можно узнать завтра на сайте Института развития образования во вкладке «Олимпиады». Разбирать задачи и показывать работы будут в тот же день с 14:00 до 15:00. Если участник не согласен с результатами, он может подать апелляцию.
Напомним, региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал 13 января и продлится до 20 февраля. Традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам. Первой дисциплиной, открывшей олимпиаду в этом году, стала литература. Впереди еще 14 испытаний: по математике, физике, русскому языку, физической культуре, экономике, истории, английскому языку, химии, мировой художественной культуре, информатике, биологии, географии, обществознанию и экологии.
Всего в мероприятии участвуют более 450 школьников из разных районов области.
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