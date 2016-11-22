Сахалинский театр кукол готовит премьеру февраля

Сахалинский театр кукол предлагает очередную премьеру.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе театра, автор либретто Римма Маркевич и режиссер-постановщик Юрий Уткин из Иркутска спектаклем «Сердце Матери» вводят в репертуар новый формат. Рок‐притча для детей и взрослых расскажет о гордыне и искушении, исцеляющей силе материнской любви. В основе сюжета легенда о моряке, который потерял счастье быть среди живых людей и спасти его может только любящее сердце матери.

Музыку к постановке написал композитор Владимир Соколов, который является художественным руководителем иркутского «Театра пилигримов». Сценографию создает главный художник Сахалинского театра кукол Ольга Ивченко.

В настоящее время художники-бутафоры завершают создание кукол, кораблей, атрибутики и… моря. Оно создается по новым для театра технологиям и займет около 30 процентов сценического пространства. Необычные декорации и спецэффекты подчеркнут сценическое мастерство и вокал артистов и помогут зрителям всех возрастов задуматься о хрупкости человеческой жизни, важности семейных уз и силе материнской любви.