Из Шахтёрска в Южно-Сахалинск пустят автобус туристического класса

Китайский – не значит ненадёжный: 6000 км своим ходом из Поднебесной – тому подтверждением. Автобус модельного ряда 2016 года соответствует всем современным требованиям. 245-сильный агрегат Cummins Евро-5 — выдаёт отличную мощь для 10-тонной машины. Пассажиров приятно удивят плавность хода, регулируемые не только по наклону спинки, но и по поперечному вылету сидения, а также просторные вещевые полки и многое другое. Согласно списку опций, 39-местный автобус имеет массажное водительское кресло, камеру заднего хода и систему контроля закрытия дверей: ногу пассажиру в этом транспорте не придавит. Полезный объем багажного отделения - около 10 кубометров. Это более чем достаточно. Система отопления предусматривает шесть конвекторов с климат-контролем - мёрзнуть точно не придётся. В летний период комфорт пассажирам обеспечат кондиционеры, сообщают «Углегорские новости».

Помимо всего перечисленного, транспортное средство обладает трехточечными ремнями безопасности. Кстати, резина на нем шипованная. В этом отношении беспокоиться пассажирам не стоит.

На сегодняшний день идёт процедура постановки автобуса на учёт, затем будет установлена система позиционирования ГЛОНАСС. Предположительно, первый рейс новенький «китаец» совершит через неделю: он будет работать в паре со «старичками».

Этот автобус, как и другие маршрута № 527, можно будет отследить в режиме реального времени на сайте или через приложение «Умный транспорт».