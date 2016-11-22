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17 января 14:30 / Общество / епархия / Собор Рождества Христова  

На Сахалине и Курилах на Крещение откроют около 30 купелей

К одному из главных православных праздников - Крещение Господне или Богоявление – на территории области откроют около 30 иорданей, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в островной епархии.

Расписание служб и освящений крещенских купелей

Южно-Сахалинск

Кафедральный собор Рождества Христова

18 января

Крещенский Сочельник: 08:00 - божественная литургия, великое освящение воды

19 января

00:00 - ночная божественная литургия, великое освящение воды.

08:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

Воскресенский собор

18 января

Крещенский Сочельник: 08:00 - божественная литургия, великое освящение воды

19 января

00:00 - ночная божественная литургия, великое освящение воды.

08:30 - божественная литургия, великое освящение воды.

11:00 - крестный ход на иордань на озере Верхнем в парке им. Гагарина.

Храм Святителя Иннокентия Московского

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

Храм Святителя Николая Чудотворца

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

08:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

10:30 - крестный ход на иордань в лесном водоеме в районе санатория «Аралия».

Храм Блаженной Ксении Петербургской

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

Храм великомученика Пантелеимона при областной больнице

18 января

16:00 – всенощное бдение.

19 января

09:00 – божественная литургия, великое освящение воды.

Храм Смоленской иконы Божией Матери

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

08:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

Храм великомученика Пантелеимона в Синегорске

18 января

19:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды

Анива

Храм Преподобного Серафима Саровского

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:15 - божественная литургия, великое освящение воды.

11:05 - крестный ход на иордань на реке Лютога (в 300 м от Анивской спасательной станции)

Патриаршее подворье – Храм святого благоверного князя Александра Невского (село Троицкое)

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

12:00 - крестный ход на иордань на ручье Средний возле моста

Корсаков

Свято-Покровский мужской монастырь

18 января

15:00 - освящение иордани на озере в Первой Пади

19:00 - всенощное бдение

19 января

00:00 - ночная Божественная литургия, великое освящение воды.

10:00 - освящение иордани в селе Чапаево

12:00 - великое освящение воды на городском водохранилище

13:00 - освящение «Иордани» в городском парке

Свято-Вознесенский храм

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

11:00 - освящение иордани в селе Озерском

Холмск

Храм Святителя Николая Чудотворца

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

12:00 - крестный ход на иордань в море на Приморском бульваре

Храм Преображения Господня

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды

Храм Преображения Господня

19 января

13:00 - великое освящение воды

Храм Трех Святителей

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

11:00 - крестный ход на иордань на реке Правдинка

Томари

Храм Воздвижения Креста Господня

18 января

21:30 - всенощное бдение и ночная божественная литургия, великое освящение воды

19 января

01:00 - крестный ход на иордань на реке Томаринка

Храм Иерусалимской иконы Божией Матери – Подворье Рождества-Богородичного Санаксарского мужского монастыря

18 января

16:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды

11:30 - крестный ход на иордань на протоке в озеро Айнское

Невельск

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

00:00 - крестный ход на иордань на реке Казачка в селе Колкозное

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды

Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского

19 января

00:00 - утреня и ночная божественная литургия, великое освящение воды

Долинск

Храм Успения Пресвятой Богородицы

18 января

20:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды

10:30 - крестный ход на иордань на реке Излучной

Храм Первоверховных апостолов Петра и Павла

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия

10:30 - освящение иордани на реке Найба

Храм иконы Божией Матери Иверской

19 января

11:30 - великое освящение воды

Храм Архангела Михаила

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды

Макаров

Храм Донской иконы Божией Матери

18 января

15:00 - освящение иордани на реке Макаровка

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды

Александровск-Сахалинский

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

18 января

23:00 - утреня и ночная божественная литургия, великое освящение воды

19 января

12:00 - освящение иордани на озере Лесное в районе аэропорта.

Тымовское

Храм Пророка Божия Илии

18 января

16:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды

Смирных

Храм Сретения Господня

18 января

23:00 - утреня и ночная божественная литургия, великое освящение воды

19 января

03:00 - освящение иордани на реке Поронай

Поронайск

Храм Святителя Тихона Московского

18 января

21:00 - всенощное бдение и ночная божественная литургия, великое освящение воды

19 января

12:00 - освящение иордани на прудах по направлению к Гастелло

Храм иконы Божией Матери «Семистрельная»

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды

12:00 - крестный ход на иордань на реке Горянка возле ж/д моста

Храм Бориса и Глеба

18 января

17:00 - всенощное бдение, великое освящение воды

Оха

Храм преподобного Сергия Радонежского

18 января

16:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды

13:00 - освящение иордани на озере Медвежье

15:00 - великое освящение воды в селе Тунгор

Ноглики

Свято-Введенский храм

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

08:00 - божественная литургия

13:00 - освящение иордани в районе «Перекопа»

Храм святой блаженной матроны Московской

18 января

13:00 - великое освящение воды

Углегорск

Храм Рождества Иоанна Предтечи

18 января

23:00 - утреня и ночная божественная литургия, великое освящение воды

19 января

03:30 - освящение иордани на реке Надеждинка в селе Надеждино

09:00 - великое освящение воды в селе Краснополье

Северо-Курильск

Храм Святителя Иннокентия Московского на Парамушире

18 января

22:00 - всенощное бдение и ночная божественная литургия, великое освящение воды

19 января

02:30 - освящение иордани возле храма

Горячие Ключи

Храм великомученика Георгия Победоносца на Итурупе

18 января

17:00 - всенощное бдение

19:00 - крестный ход к купели и освящение иордани

Курильск

Храм Богоявления Господня в Курильске

19 января

08:00 - божественная литургия, великое освящение воды

Южно-Курильск

Храм Святой Живоначальной Троицы на Кунашире

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

00:00 - освящение иордани на источнике

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

Теги  Православие Собор Рождества Христова Епархия
Автор фото: Алина Сабитова

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