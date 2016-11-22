На Сахалине и Курилах на Крещение откроют около 30 купелей
К одному из главных православных праздников - Крещение Господне или Богоявление – на территории области откроют около 30 иорданей, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в островной епархии.
Расписание служб и освящений крещенских купелей
Южно-Сахалинск
Кафедральный собор Рождества Христова
18 января
Крещенский Сочельник: 08:00 - божественная литургия, великое освящение воды
19 января
00:00 - ночная божественная литургия, великое освящение воды.
08:00 - божественная литургия, великое освящение воды.
Воскресенский собор
18 января
Крещенский Сочельник: 08:00 - божественная литургия, великое освящение воды
19 января
00:00 - ночная божественная литургия, великое освящение воды.
08:30 - божественная литургия, великое освящение воды.
11:00 - крестный ход на иордань на озере Верхнем в парке им. Гагарина.
Храм Святителя Иннокентия Московского
18 января
17:00 - всенощное бдение
19 января
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.
Храм Святителя Николая Чудотворца
18 января
17:00 - всенощное бдение
19 января
08:00 - божественная литургия, великое освящение воды.
10:30 - крестный ход на иордань в лесном водоеме в районе санатория «Аралия».
Храм Блаженной Ксении Петербургской
18 января
17:00 - всенощное бдение
19 января
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.
Храм великомученика Пантелеимона при областной больнице
18 января
16:00 – всенощное бдение.
19 января
09:00 – божественная литургия, великое освящение воды.
Храм Смоленской иконы Божией Матери
18 января
17:00 - всенощное бдение
19 января
08:00 - божественная литургия, великое освящение воды.
Храм великомученика Пантелеимона в Синегорске
18 января
19:00 - всенощное бдение
19 января
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды
Анива
Храм Преподобного Серафима Саровского
18 января
17:00 - всенощное бдение
19 января
09:15 - божественная литургия, великое освящение воды.
11:05 - крестный ход на иордань на реке Лютога (в 300 м от Анивской спасательной станции)
Патриаршее подворье – Храм святого благоверного князя Александра Невского (село Троицкое)
18 января
17:00 - всенощное бдение
19 января
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.
12:00 - крестный ход на иордань на ручье Средний возле моста
Корсаков
Свято-Покровский мужской монастырь
18 января
15:00 - освящение иордани на озере в Первой Пади
19:00 - всенощное бдение
19 января
00:00 - ночная Божественная литургия, великое освящение воды.
10:00 - освящение иордани в селе Чапаево
12:00 - великое освящение воды на городском водохранилище
13:00 - освящение «Иордани» в городском парке
Свято-Вознесенский храм
18 января
17:00 - всенощное бдение
19 января
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.
11:00 - освящение иордани в селе Озерском
Холмск
Храм Святителя Николая Чудотворца
18 января
17:00 - всенощное бдение
19 января
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.
12:00 - крестный ход на иордань в море на Приморском бульваре
Храм Преображения Господня
18 января
17:00 - всенощное бдение
19 января
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды
Храм Преображения Господня
19 января
13:00 - великое освящение воды
Храм Трех Святителей
18 января
17:00 - всенощное бдение
19 января
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.
11:00 - крестный ход на иордань на реке Правдинка
Томари
Храм Воздвижения Креста Господня
18 января
21:30 - всенощное бдение и ночная божественная литургия, великое освящение воды
19 января
01:00 - крестный ход на иордань на реке Томаринка
Храм Иерусалимской иконы Божией Матери – Подворье Рождества-Богородичного Санаксарского мужского монастыря
18 января
16:00 - всенощное бдение
19 января
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды
11:30 - крестный ход на иордань на протоке в озеро Айнское
Невельск
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
18 января
17:00 - всенощное бдение
19 января
00:00 - крестный ход на иордань на реке Казачка в селе Колкозное
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды
Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского
19 января
00:00 - утреня и ночная божественная литургия, великое освящение воды
Долинск
Храм Успения Пресвятой Богородицы
18 января
20:00 - всенощное бдение
19 января
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды
10:30 - крестный ход на иордань на реке Излучной
Храм Первоверховных апостолов Петра и Павла
18 января
17:00 - всенощное бдение
19 января
09:00 - божественная литургия
10:30 - освящение иордани на реке Найба
Храм иконы Божией Матери Иверской
19 января
11:30 - великое освящение воды
Храм Архангела Михаила
18 января
17:00 - всенощное бдение
19 января
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды
Макаров
Храм Донской иконы Божией Матери
18 января
15:00 - освящение иордани на реке Макаровка
17:00 - всенощное бдение
19 января
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды
Александровск-Сахалинский
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
18 января
23:00 - утреня и ночная божественная литургия, великое освящение воды
19 января
12:00 - освящение иордани на озере Лесное в районе аэропорта.
Тымовское
Храм Пророка Божия Илии
18 января
16:00 - всенощное бдение
19 января
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды
Смирных
Храм Сретения Господня
18 января
23:00 - утреня и ночная божественная литургия, великое освящение воды
19 января
03:00 - освящение иордани на реке Поронай
Поронайск
Храм Святителя Тихона Московского
18 января
21:00 - всенощное бдение и ночная божественная литургия, великое освящение воды
19 января
12:00 - освящение иордани на прудах по направлению к Гастелло
Храм иконы Божией Матери «Семистрельная»
19 января
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды
12:00 - крестный ход на иордань на реке Горянка возле ж/д моста
Храм Бориса и Глеба
18 января
17:00 - всенощное бдение, великое освящение воды
Оха
Храм преподобного Сергия Радонежского
18 января
16:00 - всенощное бдение
19 января
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды
13:00 - освящение иордани на озере Медвежье
15:00 - великое освящение воды в селе Тунгор
Ноглики
Свято-Введенский храм
18 января
17:00 - всенощное бдение
19 января
08:00 - божественная литургия
13:00 - освящение иордани в районе «Перекопа»
Храм святой блаженной матроны Московской
18 января
13:00 - великое освящение воды
Углегорск
Храм Рождества Иоанна Предтечи
18 января
23:00 - утреня и ночная божественная литургия, великое освящение воды
19 января
03:30 - освящение иордани на реке Надеждинка в селе Надеждино
09:00 - великое освящение воды в селе Краснополье
Северо-Курильск
Храм Святителя Иннокентия Московского на Парамушире
18 января
22:00 - всенощное бдение и ночная божественная литургия, великое освящение воды
19 января
02:30 - освящение иордани возле храма
Горячие Ключи
Храм великомученика Георгия Победоносца на Итурупе
18 января
17:00 - всенощное бдение
19:00 - крестный ход к купели и освящение иордани
Курильск
Храм Богоявления Господня в Курильске
19 января
08:00 - божественная литургия, великое освящение воды
Южно-Курильск
Храм Святой Живоначальной Троицы на Кунашире
18 января
17:00 - всенощное бдение
19 января
00:00 - освящение иордани на источнике
09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.
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