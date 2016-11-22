На Сахалине и Курилах на Крещение откроют около 30 купелей

К одному из главных православных праздников - Крещение Господне или Богоявление – на территории области откроют около 30 иорданей, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в островной епархии.

Расписание служб и освящений крещенских купелей

Южно-Сахалинск

Кафедральный собор Рождества Христова

18 января

Крещенский Сочельник: 08:00 - божественная литургия, великое освящение воды

19 января

00:00 - ночная божественная литургия, великое освящение воды.

08:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

Воскресенский собор

18 января

Крещенский Сочельник: 08:00 - божественная литургия, великое освящение воды

19 января

00:00 - ночная божественная литургия, великое освящение воды.

08:30 - божественная литургия, великое освящение воды.

11:00 - крестный ход на иордань на озере Верхнем в парке им. Гагарина.

Храм Святителя Иннокентия Московского

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

Храм Святителя Николая Чудотворца

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

08:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

10:30 - крестный ход на иордань в лесном водоеме в районе санатория «Аралия».

Храм Блаженной Ксении Петербургской

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

Храм великомученика Пантелеимона при областной больнице

18 января

16:00 – всенощное бдение.

19 января

09:00 – божественная литургия, великое освящение воды.

Храм Смоленской иконы Божией Матери

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

08:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

Храм великомученика Пантелеимона в Синегорске

18 января

19:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды

Анива

Храм Преподобного Серафима Саровского

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:15 - божественная литургия, великое освящение воды.

11:05 - крестный ход на иордань на реке Лютога (в 300 м от Анивской спасательной станции)

Патриаршее подворье – Храм святого благоверного князя Александра Невского (село Троицкое)

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

12:00 - крестный ход на иордань на ручье Средний возле моста

Корсаков

Свято-Покровский мужской монастырь

18 января

15:00 - освящение иордани на озере в Первой Пади

19:00 - всенощное бдение

19 января

00:00 - ночная Божественная литургия, великое освящение воды.

10:00 - освящение иордани в селе Чапаево

12:00 - великое освящение воды на городском водохранилище

13:00 - освящение «Иордани» в городском парке

Свято-Вознесенский храм

18 января

17:00 - всенощное бдение

19 января

09:00 - божественная литургия, великое освящение воды.

11:00 - освящение иордани в селе Озерском

Холмск Храм Святителя Николая Чудотворца 18 января 17:00 - всенощное бдение 19 января 09:00 - божественная литургия, великое освящение воды. 12:00 - крестный ход на иордань в море на Приморском бульваре Храм Преображения Господня 18 января 17:00 - всенощное бдение 19 января 09:00 - божественная литургия, великое освящение воды Храм Преображения Господня 19 января 13:00 - великое освящение воды Храм Трех Святителей 18 января 17:00 - всенощное бдение 19 января 09:00 - божественная литургия, великое освящение воды. 11:00 - крестный ход на иордань на реке Правдинка Томари Храм Воздвижения Креста Господня 18 января 21:30 - всенощное бдение и ночная божественная литургия, великое освящение воды 19 января 01:00 - крестный ход на иордань на реке Томаринка Храм Иерусалимской иконы Божией Матери – Подворье Рождества-Богородичного Санаксарского мужского монастыря 18 января 16:00 - всенощное бдение 19 января 09:00 - божественная литургия, великое освящение воды 11:30 - крестный ход на иордань на протоке в озеро Айнское Невельск Храм Рождества Пресвятой Богородицы 18 января 17:00 - всенощное бдение 19 января 00:00 - крестный ход на иордань на реке Казачка в селе Колкозное 09:00 - божественная литургия, великое освящение воды Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского 19 января 00:00 - утреня и ночная божественная литургия, великое освящение воды Долинск Храм Успения Пресвятой Богородицы 18 января 20:00 - всенощное бдение 19 января 09:00 - божественная литургия, великое освящение воды 10:30 - крестный ход на иордань на реке Излучной Храм Первоверховных апостолов Петра и Павла 18 января 17:00 - всенощное бдение 19 января 09:00 - божественная литургия 10:30 - освящение иордани на реке Найба Храм иконы Божией Матери Иверской 19 января 11:30 - великое освящение воды Храм Архангела Михаила 18 января 17:00 - всенощное бдение 19 января 09:00 - божественная литургия, великое освящение воды Макаров Храм Донской иконы Божией Матери 18 января 15:00 - освящение иордани на реке Макаровка 17:00 - всенощное бдение 19 января 09:00 - божественная литургия, великое освящение воды Александровск-Сахалинский Храм Покрова Пресвятой Богородицы 18 января 23:00 - утреня и ночная божественная литургия, великое освящение воды 19 января 12:00 - освящение иордани на озере Лесное в районе аэропорта. Тымовское Храм Пророка Божия Илии 18 января 16:00 - всенощное бдение 19 января 09:00 - божественная литургия, великое освящение воды