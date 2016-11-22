Сахалинская лыжница вошла в ТОП-5 на Континентальном кубке

Сахалинская лыжница Анастасия Власова вошла в пятерку сильнейших лыжников на Континентальном кубке Восточной Европы FIS, который проходит в лыжном центре «Раубичи» под Минском.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики, островная спортсменка была пятой в спринтерской гонке. Победительницей стала Юлия Тихонова из Республики Беларуси. У мужчин лучший результат показал Андрей Парфенов. Сахалинцы Иван Гуляев и Владимир Каркин вошли в ТОП-10, заняв 7-е и 8-е места.

Днем ранее женщины покоряли 10 км, а мужчины –15 км классическим стилем. Победа досталась представительнице Польши Юстине Ковальчик (28:22,0). Анастасия Власова на этой дисциплине вошла в ТОП-10 лучших, заняв 6-е место с результатом 30:39,7. Еще одна сахалинкаВиктория Карина была на 24-м месте с результатом 35:54,9.

В 15-километровой гонке победил россиянин Никита Ступак (39:01,3). Островитяне оказались за пределами десятки сильнейших: Владимир Каркин пришел к финишу 13-м, а Иван Гуляев – 22-м.

Всего в турнире участвуют спортсмены пяти стран.