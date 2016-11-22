Юным сахалинцам ставят диагноз новым аппаратом УЗИ

Это уже второй ультразвуковой сканер экспертного класса в медучреждении. Он позволяет проводить обследования всех внутренних органов. Специалисты особо выделяют возможности нового аппарата при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.

- Мы уже смогли оценить многие преимущества этого аппарата последнего поколения. К примеру, он позволяет чётко визуализировать все структуры сердца. На днях мы диагностировали у ребёнка порок сердца без дополнительных исследований. А от оперативности постановки диагноза зависят сроки начала лечения, – охарактеризовал новый аппарат заведующий отделением ультразвуковой и функциональной диагностики детской областной больницы Владимир Дон. – Этот аппарат поможет улучшить диагностику заболеваний у ребят, приезжающих к нам из разных районов области.

На одном аппарате врачи в среднем проводят около 30 исследований в день. Технологии позволяют обеспечивать высочайшее разрешение в каждой точке изображения. Процедура и само медицинское оборудование вызывают интерес у юных пациентов. Среди них часто встречаются те, кому ещё не исполнилось и года.

- Моей дочке Виктории 2,5 месяца, это наше первое УЗИ. Процедуру она перенесла спокойно. Мне и самой было интересно, показали всё: сердце, мочевой пузырь, желудок. Сказали, что у нас всё хорошо, – поделилась впечатлениями мама малышки.