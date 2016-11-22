Центр внимания. Выпуск от 16 января
В этом выпуске: проверил на готовность, диагноз во всех подробностях, прыжок в новую жизнь, Сахалин глазами Мишки-тревел, погода - не препятствие, адреналин на морозе.
Прохождение циклона
Первый снежный циклон обрушился на четыре района Сахалинской области. Основной удар непогоды приняла островная столица. За двое суток здесь выпало 25 миллиметров осадков.
Новый УЗИ аппарат в детской больнице
Точный диагноз. В детской областной больнице появился сканер ультразвуковой диагностики экспертного класса. Новый аппарат позволит максимально быстро определить развитие ряда болезней и решит проблему с очередями.
Завоз пятнистых оленей
На Сахалин завезли еще одну новую породу оленей. На этот раз - пятнистых. Благородные животные пополнили хозяйство в Анивском районе. Поголовье специалисты отбирали в конце прошлого года в Приморском крае.
Сотвори свое чудо в Красногорске
Рождественское чудо сотворили активисты «Братства Александра Невского» для воспитанников детского дома и социально-реабилитационного центра в Красногорске.
Блоггер Мишка Тревел
Известные трэвел-блоггеры и звезды Инстаграмм посетили Сахалин. Гости рассказали о том, как дешево летать, и как путешествия можно сделать способом дополнительного заработка через соцсети.
Открытие сезона альпинистов
Впрочем, для экстремальных путешествий не требуется много затрат. Любителям адреналина нипочём даже снежный циклон. В минувшие выходные несколько альпинистов провели первую в сезоне тренировку.
Открытие горнолыжки в Холмске
В Холмске открыли новый канатно-бугельный подъёмник протяжённостью 900 метров. Для всех, кто пришёл на горнолыжную базу, что у подножия горы имени известного местного спортсмена Виктора Верминского, организовали праздник с музыкальными номерами, чаем, выпечкой и подарками.
Адреналин на морозе
В Углегорском районе на озере Тауро состоялся первый этап первенства области по зимним автогонкам на льду. За штурвалы усиленных авто сели 16 пилотов из Углегорска, Шахтёрска и Южно-Сахалинска. На трассе не обошлось и без опрокидываний.
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