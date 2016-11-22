Прохождение циклона

Первый снежный циклон обрушился на четыре района Сахалинской области. Основной удар непогоды приняла островная столица. За двое суток здесь выпало 25 миллиметров осадков.

Новый УЗИ аппарат в детской больнице

Точный диагноз. В детской областной больнице появился сканер ультразвуковой диагностики экспертного класса. Новый аппарат позволит максимально быстро определить развитие ряда болезней и решит проблему с очередями.

Завоз пятнистых оленей

На Сахалин завезли еще одну новую породу оленей. На этот раз - пятнистых. Благородные животные пополнили хозяйство в Анивском районе. Поголовье специалисты отбирали в конце прошлого года в Приморском крае.

Сотвори свое чудо в Красногорске

Рождественское чудо сотворили активисты «Братства Александра Невского» для воспитанников детского дома и социально-реабилитационного центра в Красногорске.

Блоггер Мишка Тревел

Известные трэвел-блоггеры и звезды Инстаграмм посетили Сахалин. Гости рассказали о том, как дешево летать, и как путешествия можно сделать способом дополнительного заработка через соцсети.

Открытие сезона альпинистов

Впрочем, для экстремальных путешествий не требуется много затрат. Любителям адреналина нипочём даже снежный циклон. В минувшие выходные несколько альпинистов провели первую в сезоне тренировку.

Открытие горнолыжки в Холмске

В Холмске открыли новый канатно-бугельный подъёмник протяжённостью 900 метров. Для всех, кто пришёл на горнолыжную базу, что у подножия горы имени известного местного спортсмена Виктора Верминского, организовали праздник с музыкальными номерами, чаем, выпечкой и подарками.

Адреналин на морозе

В Углегорском районе на озере Тауро состоялся первый этап первенства области по зимним автогонкам на льду. За штурвалы усиленных авто сели 16 пилотов из Углегорска, Шахтёрска и Южно-Сахалинска. На трассе не обошлось и без опрокидываний.