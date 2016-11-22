В Южно-Сахалинске появятся благотворительные магазины

Благотворительные магазины планируется организовать в Южно-Сахалинске. Их организацию предусматривает большой социальный проект «Благо дарю», к разработке которого приступило региональное отделение общества «Знание» России.

Председатель правления общества Тамара Агаркова встретилась с исполняющим обязанности вице-мэра, руководителем аппарата администрации Южно-Сахалинска Алексеем Фризюком, руководителями ведомственных департаментов и Центра молодёжных инициатив Александром Амандиным на предмет взаимодействия в рамках нового проекта.

Как пояснила Агаркова, он будет направлен на социальную поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Социально незащищённые слои населения испытывают большие трудности, особенно в экономический кризис. Пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям даже самые дешёвые товары на китайском рынке не по карману.

- Часто люди со средним и высоким достатком готовы передать ненужные вещи на благотворительные цели. Однако многие не знают, куда их везти, или не находят времени для этого. В ближайшее время мы планируем заключить договоры с крупными торговыми центрами для размещения на их территориях ящиков для вещей, что позволит регулярно проводить совместные акции по их сбору и передаче малоимущим. Предварительно нам необходимо будет провести ремонт предложенного под проект помещения, закупить вешала, стиральные и швейные машинки, утюги и отпариватели, мелкую фурнитуру, подобрать рабочий персонал из числа трудоспособных пенсионеров и малоимущих граждан. Такая практика внедрена уже во многих российских городах, - сказала Агаркова.

Появление благотворительных магазинов позволит решить проблемы части населения, испытывающей материальные трудности. Так, 90% собранных вещей будут раздаваться бесплатно нуждающимся, остальные - за благотворительные пожертвования для покрытия необходимых расходов по проекту. На базе благотворительных магазинов будут формироваться гуманитарные наборы для пострадавших в чрезвычайных ситуациях, там же откроются мастерские «Старым вещам - новая жизнь», где будут работать малообеспеченные граждане. А то, что они изготовят, будет продаваться на ежеквартальных ярмарках-продажах.

Данный проект - хороший подарок к 70-летию общества «Знание» России, которое будет отмечаться осенью. В дальнейшем, по словам Агарковой, реализация проекта планируется на территории всей Сахалинской области.