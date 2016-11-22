На Сахалинской ГРЭС-2 завершили монтаж каркаса первого котла
На строительной площадке первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 смонтированы металлокаркас и потолочные перекрытия котла №1, установлен в проектное положение барабан.
По информации пресс-службы компании, степень готовности котла №1 составляет 80%, котла №2 – 50%.
К монтажу котлоагрегатов для новой электростанции Сахалина энергостроители приступили в августе 2016 года. Контроль над прохождением работ по монтажу котлоагрегатов осуществляется специалистами заказчика-застройщика и шеф-инженерным персоналом завода-изготовителя. Проведение пуско-наладочных работ запланировано на третий квартал 2017 года.
Всего на первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 будет смонтировано два паровых котла марки Е-230-13,8-560 КБТ. Изготовитель оборудования - таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», входящий в состав энергостроительного концерна «Силовая машины». Производительность каждого котлоагрегата составит 230 тонн пара в час.
Котлы соответствуют всем необходимым экологическим требованиям по выбросам оксидов азота при сжигании проектного топлива – бурого угля сахалинских месторождений. Они оснащены современными автоматизированными системами очистки поверхностей нагрева. Кроме того, котлы обладают сниженными выбросами и повышенным КПД.
Продолжаются монтажные работы и на двух 60-мегаваттных турбоагрегатах, каждый из которых включает в себя турбину и генератор. Сборка оборудования, произведенного отечественными предприятиями, Уральским турбинным заводом и НПО «ЭЛСИБ», начали в октябре 2016 года. Проведение пуско-наладочных работ на турбоагрегатах намечено на конец 2017 года.
Строительство 1-й очереди Сахалинской ГРЭС-2 – один из четырех проектов инвестиционной программы ПАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с Указом Президента РФ. Установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, установленная тепловая мощность – 18,2 Гкал/ч. Годовая выработка электрической энергии будет достигать 840 млн кВт/ч. Электростанция возводится на западном побережье Сахалина в Томаринском районе в 6 км от села Ильинское. Топливом для Сахалинской ГРЭС-2 станет бурый уголь сахалинских месторождений.
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