На Сахалинской ГРЭС-2 завершили монтаж каркаса первого котла

На строительной площадке первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 смонтированы металлокаркас и потолочные перекрытия котла №1, установлен в проектное положение барабан.

По информации пресс-службы компании, степень готовности котла №1 составляет 80%, котла №2 – 50%.

К монтажу котлоагрегатов для новой электростанции Сахалина энергостроители приступили в августе 2016 года. Контроль над прохождением работ по монтажу котлоагрегатов осуществляется специалистами заказчика-застройщика и шеф-инженерным персоналом завода-изготовителя. Проведение пуско-наладочных работ запланировано на третий квартал 2017 года.

Всего на первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 будет смонтировано два паровых котла марки Е-230-13,8-560 КБТ. Изготовитель оборудования - таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», входящий в состав энергостроительного концерна «Силовая машины». Производительность каждого котлоагрегата составит 230 тонн пара в час.

Котлы соответствуют всем необходимым экологическим требованиям по выбросам оксидов азота при сжигании проектного топлива – бурого угля сахалинских месторождений. Они оснащены современными автоматизированными системами очистки поверхностей нагрева. Кроме того, котлы обладают сниженными выбросами и повышенным КПД.