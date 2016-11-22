Руководитель макаровской УК похитила более 6 млн рублей

И.о. директора управляющей компании «Строитель» в Макаровском районе Е. Астафьева путём махинаций в сфере госзакупок похитила более 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 22 декабря 2015 года «Строитель» заключил договор подряда с компанией «Бернизет» по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов в городском округе. А 25 декабря Е. Астафьева подписала акты приёмки работ (формы КС-2 и КС-3) и предоставила их в управление капитального строительства как контролирующему органу. При этом глава компании точно знала, что подрядчик не выполнил свои обязательства, В результате на счёт «Строителя» незаконно поступило 6 млн 345 тыс. 857 рублей.

По итогам прокурорской проверки в отношении Астафьевой возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ. Ей инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.