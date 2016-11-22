Сахалинцев приглашают на мастер-класс по каллиграфии

Южносахалинцев приглашают 22 января на мастер-класс по японской каллиграфии.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в Генеральном консульство Японии в Южно-Сахалинске, занятие организует подразделение внешнеполитического ведомства при поддержке Сахалинской научной областной универсальной библиотеки. С секретами написания иероглифов участников мастер-класса познакомят сотрудники Генконсульства Сато Хироси и Тамура Мари.

Урок пройдет с 14:00 до 15:00 в актовом зале библиотеки.

Вход свободный.

Справки по телефону (4242) 45-25-47.