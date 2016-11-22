Проверил на готовность
Первый снежный циклон обрушился на четыре района Сахалинской области. Основной удар непогоды приняла островная столица. За двое суток здесь выпало 25 миллиметров осадков.
|Войти / Зарегистрироваться
|16+
Первый снежный циклон обрушился на четыре района Сахалинской области. Основной удар непогоды приняла островная столица. За двое суток здесь выпало 25 миллиметров осадков.
Вы сотрудничаете с властями? Они оказывают поддержку?
Здравствуйте, Олеся! Подскажите, удаляют ли на Сахалине комки Биша? Если да, то рекомендуете ли вы проводить эту процедуру у местных специалистов?
«Ла-ла ленд»: любовь и мечты в городе звезд
Чойта жанр мертвый? Живее всех живых, еще нас переживет. Ждем экранизацию крышесносного "Гамильтона". За Гослинга еще обидно. Кажется, что автор-мужчина несколько пристрастен ;)
Комментарии