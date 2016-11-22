Погодные условия осложняют движение на дорогах юга Сахалина

Управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях и призывает неукоснительно соблюдать ПДД.

По состоянию на 08:00 17 января 2017 года на участках 32-35, 42-44, 52-80,100-210, 25-544, 614-627 км автодороги Южно-Сахалинск - Оха, 28-47 км автодороги Огоньки -Невельск , 28-86 км Южно-Сахалинск - Холмск, 20-171 км, 204 -344 км Невельск - Томари - аэропорт Шахтерска, 6-36 км Южно-Сахалинск - Корсаков снежный накат, рыхлый снег. Арсентьевка - Ильинское, Тымовское - Александровск-Сахалинский - на всем протяжении автодорог снежный накат, обработанный противогололедным материалом.