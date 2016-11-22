Сахалинцы погасили долг за электроэнергию более чем на 18 млн рублей

Сахалинцы перед новогодними праздниками погасили задолженность за электроэнергию на сумму более 18,5 млн рублей. В ПАО «Сахалинэнерго» для должников – физических лиц действуют льготные условия погашения.

Энергетики объявили акцию в ноябре 2016 года. По условиям, с 1 по 25 декабря необходимо было ликвидировать задолженность, а также оплатить текущее потребление. Однако участниками акции не смогли стать те сахалинцы, в отношении которых иски о принудительном взыскании уже направлены в суд.

«Сахалинэнерго» еще раз призывает граждан своевременно рассчитываться за потребленную электроэнергию. И напоминает, что просрочка повлечет серьезные дополнительные расходы, сообщили в пресс-службе компании.

С 31-го по 90-й день просрочки начисляется пеня в размере 1/300, а после 91-го дня просрочки - 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа. Чтобы избежать штрафных санкций, нужно оплачивать счета-квитанции за потребленную электроэнергию до 25-го числа каждого месяца.