Хоккеисты ПСК «Сахалин» выиграли домашнюю серию с «Фри Блэйдс»

Заключительная встреча хоккейного клуба ПСК «Сахалин» в серии с «Тохоку Фри Блэйдс» из Японии стала урожайной на рекорды и ознаменовала полную победу в трехматчевом марафоне.

Как сообщается на сайте островного клуба, игра на ледовой площадке южно-сахалинского «Кристалла», в которой хозяева переиграли гостей (3:0), стала урожайной на рекорды. Третий «сухарь» Стельмаха, 200-е очко Еремина и рубеж в 150 матчей, который достигли сразу четверо игроков «Сахалина», - таков неполный перечень достижений островных хоккеистов.

К третьему ледовому поединку островитяне подошли с 6 заработанными очками. В первом матче они обыграли гостей со счетом 7:6, во втором одержали убедительную победу – 5:1.

Первую шайбу в финальной игре забросили хозяева. Алексеев броском с синей линии поразил ворота Хата, 1:0. Ассистировал защитнику Еремин, набравший 200 очков за островную команду. По этому показателю форвард уступает только капитану Руслану Берникову, у которого 210 очков. Помимо этого попадания в створ, игроки «Сахалина» нанесли 9 бросков в цель, столько же и соперники. Джаррет был близок к взятию ворот, но штанга сыграла за лидеров.

Во втором периоде гости существенно оторвались по количеству ударов. «Лезвия» нанесли 12 бросков по воротам, но Стельмах сыграл безупречно. Отрезок мог быть безголевым, если бы Печура на пятой минуте не замкнул передачу Метлюка вдоль линии ворот, 2:0 Заключительный отрезок выдался не таким нервозным, как два предыдущих. Тем не менее без ошибок и удалений не обошлось. За 4 минуты до конца встречи двухминутным штрафом был наказан Головин. При игре впятером против четверых Вакабаяши не решился снять голкипера. Он сделал это лишь тогда, когда играть команды начали в равных составах. Отыграть хотя бы одну шайбу у японцев не получилось. Вновь в их пустые ворота залетела шайба. На этот раз Корсунов поставил точку в матче, успокоив нервы обеих команд. Итог – 3:0. Стельмах в третий раз выдал «сухарь» в нынешнем сезоне. Берников, Еремин, Голышев, Алексеев отыграли 150-й матч за островную команду.

Следующий матч в рамках чемпионата АХЛ «Сахалин» сыграет лишь 5 марта. Островитяне на выезде встретятся с «Пэйпер Крэйнс». К паузе островной клуб подошел, имея в активе 94 очка и занимая вторую позицию турнирной таблицы. По мнению главного тренера «Сахалина» Сергея Тертышного, последняя игра оказалась самой нервозной в серии. - Ребята настроились на матч и смогли показать характер на льду. Хочется отметить настрой соперника. Никому неохота проигрывать две игры подряд. Тем более что в первом матче они могли взять очки. Сегодня было много ошибок. Эмоции зашкаливали. Не успели перестроиться после прошедших матчей. А всегда нужна светлая голова. Повезло нам с вратарями. У Короваева не пошло, Стельмах выручил команду. Вторая игра в плане организации стала лучшей в серии. Минимум ошибок. Последняя встреча была неоднозначная, не особо красивая. Первая игра – легкий цирк. Хорошо, что ее выиграли. Японцы все матчи играют на одном высоком уровне. У них хорошее физическое состояние. В этой серии понравилось, что сыграли все тройки нападения. Перед последними матчами и плей-офф, думаю, нужно всем давать играть. Чтобы была игровая практика, была уверенность. Высоко оценил уровень соперника главный тренер «лезвий» Крис Вакабаящи. - Конечно, мы хотели победить, но не получилось. Пропустили два гола, но надеялись хотя бы один отыграть. Одна шайба могла поменять многое. Но голкипер хозяев хорошо отыграл. Его работа вызывает восхищение. Игроки старались, выкладывались, фортуна нам не улыбнулась. Претензий к команде у меня нет, - поделился наставник гостей. Крис Вакабаящи выразил свое мнение и о возможном исключении сборной России из гонки за золото Олимпиады 2018 года. - Если Россия не будет участвовать, Олимпийские игры будут неполноценными. Россия - это топовая хоккейная страна. Соответственно, уровень соревнований понизится. Можно привести частный пример. Сахалинская команда многое привнесла в Азиатскую лигу. «Сахалин» стал очень важной командой. Это сильный противник. Я выступаю за развитие хоккея в Японии и Азии в целом. Команды высокого уровня способствуют к движению вперед. Хотя очень обидно им проигрывать, подчеркнул японский тренер.. Голы: 1:0 Алексеев ( Еремин, Ткачук, 3:55), 2:0 Печура (Метлюк, Зацепилин, 25:46), 3:0 Корсунов (Голышев, Шишканов, 59:16)