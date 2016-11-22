Коллективы Сахалинской филармонии начинают гастроли по острову

Последние полтора месяца зимы у профессиональных творческих коллективов Сахалинской филармонии будут насыщены гастрольными поездками по городам и другим населенным пунктам островного региона.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе учреждения культуры, на оставшиеся недели января и на февраль запланировано несколько концертов, которые скоро смогут посетить жители ряда районов области.

Так, ансамбль народных инструментов «Братчина» под управлением Сергея Суханова 18 января в 12:00 выступит для воспитанников Троицкого детского дома, а в 19:00 того же дня даст концерт на сцене Дома культуры села Троицкого.

19 февраля в 16:00 «Братчина» порадует любителей народной музыки выступлением в ЦРДК «Юбилейный» Тымовского.

Артисты Театра танца «Диалог» под управлением балетмейстера-постановщика Ильи Александрова 28 января отправятся в Аниву. В 17:00 на сцене анивского РДК гости представят зрителям обновленную программу «Избранное». 18 февраля в 18:00 танцоры «Диалога» выступят в Долинске на сцене ККЗ «Россия».

Камерный ансамбль «Дивертисмент» под управлением заслуженного работника культуры РФ Натальи Лопатиной 19 января в 18:00 выступит в Корсакове для учащихся детской школы искусств, а 21 января в 17:00 – в корсаковском КДЦ «Океан». 25 января в 19:00 коллектив выступит в областном центре в ККЗ «Комсомолец» с программой «Спасибо, музыка!», 24 февраля в 14:00 камерный ансамбль исполнит музыкальные композиции для учащихся детской школы искусств Поронайска, а в 17:00 порадует концертом всех ценителей высокой музыки в районном культурно-досуговом центре «Мир».

25 февраля в 14:00 «Дивертисмент» выступит для ребят школы-интерната поселка Смирных. В 17:00 того же дня состоится концерт музыкального коллектива в смирныховском Центре досуга.

Ансамбль эстрадной и джазовой музыки «Джаз Тайм» под управлением заслуженного работника культуры Сахалинской области Владимира Киндинова выступит 27 января в 13:00 перед учащимися детской школы искусств Невельска. В тот же день в 18:00 коллектив даст концерт в невельском РДК. 17 февраля в 18:00 «Джаз Тайм» представит программу в Томари на сцене местного Дома культуры.

Информацию обо всех возможных изменениях в гастрольном графике можно узнать на сайте Сахалинской филармонии http://sakhfilarmonia.ru.